פרסום ה'קול קורא' המסורתי של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל לקראת הבחירות נדחה ליום ראשון, לאחר שכמה אדמו"רים ביקשו ברגע האחרון לערוך שינויים בנוסח. מזכיר המועצת, הרב יעקב ולצר, הורה לעיתונים החרדיים "המודיע" ו"המבשר" לעכב את הפרסום.

מוקד המחלוקת הוא הניסוח המקורי, שלפיו מי שאינו מצביע ליהדות התורה גורם לחילול השם. כמה מהאדמו"רים הסתייגו מניסוח זה, שנתפס בעיניהם כבוטה מדי כלפי מצביעי ש"ס. לטענתם, גם מצביעי ש"ס מצביעים בהתאם להוראת רבותיהם, אף שאינם תומכים ביהדות התורה.

בעקבות ההסתייגויות הוחלט לבחון תיקונים בנוסח לפני פרסום המסמך. הדחייה אינה קשורה לסאגת החתימות שנחשפה מוקדם יותר, על רקע הפיצול באגודת ישראל.

סאגת החתימות

על רקע הפיצול באגודת ישראל, האדמו"ר מגור סירב לחתום על הקול הקורא במתכונתו המסורתית, שנושאת את שמות האדמו"רים החברים במועצת גדולי התורה. זאת, לאחר שלטענת גורמים בחסידות גור נעשו מהלכים לקידום חוק הגיוס בניגוד להחלטות המועצה.

בעקבות סירובו הודיעו רוב האדמו"רים כי לא יתירו להשתמש בחתימותיהם אם האדמו"ר מגור לא יחתום אף הוא. הפתרון שסוכם היה לפרסם את הקול הקורא בשם מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ללא חתימותיהם האישיות של האדמו"רים. מתכונת זו נהוגה גם בפרסומים של מועצת גדולי התורה של דגל התורה ושל מועצת חכמי התורה של ש"ס.