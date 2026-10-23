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טרור ובחירות

בזמן הפיגוע: לפיד ובנט צייצו פוליטיקה | נתניהו הורה לעצור את הקמפיין

לפיד ובנט פרסמו ציוצים פוליטיים בזמן הפיגוע בצומת יהודה • נתניהו הורה לבטל את כל האירועים הפוליטיים של הליכוד | ההבדל בתגובה (פוליטי מדיני)

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יוני גבאי
כיכר השבת |
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ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: Sharon Leibel/Flash90)

בזמן שהפיגוע הקשה בצומת יהודה התרחש הבוקר (שישי), יו"ר מפלגת 'יש עתיד' יאיר לפיד ויו"ר מפלגת 'ביחד' נפתלי בנט פרסמו ציוצים פוליטיים. לעומתם, ראש הממשלה הורה לבטל את כל האירועים הפוליטיים שתוכננו מטעם הליכוד.

לפיד צייץ: "עם הנתונים אי אפשר להתווכח: ברגע ש'ביחד' מתחזקת, כל הגוש מתחזק. תחזקו את 'ביחד', ואתם מגדילים את הסיכוי של הגוש לנצח". מצדו פרסם: "האחיינית שוקלת להצביע לבן גביר? סבא עדיין מתלבט למי להצביע? צרפו אותי לקבוצת הואטסאפ המשפחתית ואשכנע את כולם להצביע לי. לא עוצרים עד שמשכנעים את כולם!"

לעומת זאת, נתניהו הנחה לבטל את כל האירועים הפוליטיים שתוכננו הבוקר מטעם הליכוד בעקבות הפיגוע הקשה. ההחלטה התקבלה זמן קצר לאחר שהתקבלו הדיווחים על האירוע הביטחוני.

ההבדל בתגובה בין ראשי המפלגות מעלה שאלות על התנהלות הקמפיין בימים האחרונים לפני הבחירות. בעוד נתניהו בחר להפסיק את הפעילות הפוליטית בעקבות האירוע הביטחוני, יריביו בגוש האופוזיציה המשיכו בקמפיין הבחירות.

יצוין כי בימים האחרונים התעצמה המתיחות הביטחונית, כאשר באיראן מעריכים כי מתקפה ישראלית-אמריקנית עשויה להגיע כבר בימים הקרובים. גורמי ביטחון הזהירו מפני הכנסת פוליטיקה לתוך המתיחות הביטחונית בימים רגישים אלה.

מערכת הבחירות נמצאת בשיאה, כאשר הסקר האחרון של 'ישראל היום' מצביע על עלייה של בנט ל-14 מנדטים, בעוד גוש נתניהו נותר ב-50 מנדטים. הבחירות יתקיימו ביום שלישי הקרוב.
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