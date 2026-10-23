 דלג לתוכן הראשי
לקראת הבחירות

מהלך חסר תקדים: ראשי הישיבות התיכוניות נגד הצבעת מחאה

ראשי הישיבות התיכוניות מפרסמים מכתב היסטורי לראשונה • מבהירים: פעולות מחאה שפוגעות בכלל הציבור אינן על פי דרכנו | המכתב המלא (חרדים)

חב
חנני ברייטקופף
כיכר השבת |
17
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
״הפעם לוקחים אחריות״? אז תיישמו (צילום: באדיבות המצלם)

במהלך היסטורי, ראשי הישיבות התיכוניות החרדיות פרסמו הבוקר (שישי) מכתב לקראת הבחירות שיתקיימו בשבוע הקרוב. זו הפעם הראשונה שהם מפרסמים עמדה בנושא הבחירות, לאחר מערכות רבות שבהן נמנעו מלהביע תמיכה במפלגה כלשהיא.

המהלך המפתיע התרחש על רקע ההתמודדות של מפלגת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר, שהודיע במסיבת עיתונאים כי אינו פורש מהמירוץ למרות שהסקרים מעניקים לו 0.3% של תמיכה מכלל הציבור, הרחק מאחוז החסימה. המפלגה גררה גל ביקורת על כך שהפכה ל"הצבעת מחאה" בלבד בלי שום סיכוי להיכנס לכנסת.

במכתבם, ראשי הישיבות נמנעים מלהביע תמיכה בהצבעה למפלגה ספציפית כלשהיא, אך מבהירים בנחרצות כי פעולות מחאה שפוגעות בכלל הציבור החרדי אינן על פי דרכם. "מעולם לא פעלנו מתוך מחאה או התרסה", כותבים ראשי הישיבות במכתב.

"ההתמודדות עם אתגרים אלו צריכה להיעשות מתוך אחריות, שיקול דעת וחשיבה בונה, תוך שמירה על עולם התורה וחיזוקו, ובהתאם לדרך שהתוו לנו רבותינו", מוסיפים החותמים.

המכתב מדגיש את החשיבות של פעולה על פי הוראות גדולי ישראל. "לפיכך, בבואנו להכריע במערכה הציבורית שלפנינו, עלינו לפעול על פי הוראות רבותינו שליט״א וברוח דרכם של רבותינו זצ״ל, ולהימנע מהשתתפות במחאות או בפעולות שאינן עולות בקנה אחד עם דרך זו", נכתב במכתב.

(Chaim Goldberg/Flash90)

בין החותמים על המכתב: הרב ברוך צייט מ"מערבא", הרב אברהם גרינבוים מ"נהורא", הרב קולדצקי מ"היישוב", הרב מיכאל שוהם מ"נהרדעא", הרב ברנדווין מ"חדוות התורה" והרב בראון מ"מתיבתא" בבית שמש.

הפרסום מגיע בעת שבה ראש הממשלה בנימין נתניהו מפעיל לחצים כבדים על לייטנר לפרוש מהמירוץ, במטרה למנוע אובדן קולות בגוש הימין. לייטנר מצדו הבהיר כי לא ישקול פרישה כל עוד המפלגות החרדיות לא תתחייבנה לתמוך ברפורמות ש הבטיח לקדם עבור הציבור החרדי.
בנימין נתניהוהציבור החרדיבחירות לכנסתישיבות תיכוניותמוטי לייטנרבחירות 2026ראשי ישיבות תיכוניות

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר