הגאון רבי משה מאיה ( צילום: ש.פ.ה. )

ימים ספורים לפני הבחירות, כשש״ס ממשיכה לקיים כינוסי בחירות ברחבי הארץ בהשתתפות חברי מועצת חכמי התורה, השתתף השבוע זקן המועצת, הגאון רבי משה מאיה, בכינוס ״מטה בני הישיבות״ של התנועה בבני ברק, בהשתתפות עשרות נציגים וראשי תתי״ם.

במהלך הכינוס חזר הרב מאיה לימי כהונתו כחבר כנסת לפני כ־40 שנה, וסיפר על ההתייעצות שקיים עם גדולי ישראל לקראת כניסתו לתפקיד ועל ההנחיה שקיבל מחכם בן ציון אבא שאול זצ״ל לגבי פעילותו בכנסת. ״כשחייבו אותי להיות חבר כנסת, לא ידעתי איך אוכלים את זה״, שיתף הרב מאיה. לדבריו, הוא פנה להתייעץ עם הגאון רבי בן ציון אבא שאול ועם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבעך, וביקש להבין כיצד עליו לנהוג בתפקיד החדש.

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הרב מאיה סיפר כי חכם בן ציון אבא שאול אמר לו שעליו לפעול לפי הוראות רבו, מרן הגר״ע יוסף זצ״ל: ״הרב׳ה שלך זה הרב עובדיה, מה שהוא אומר לך תעשה, לא תסור מדבריו ימין ושמאל״.

אלא שכאשר ביקש להבין כיצד עליו להתנהל בפועל בכנסת, קיבל לדבריו הנחיה ברורה: ״אל תעשה שאילתות, אל תעביר חוקים, אל תעשה כלום - רק תשב בוועדות ותשמור טוב טוב שלא יעבירו דברים״.

הרב מאיה, בן 91, משמש כזקן מועצת חכמי התורה של ש״ס ומלווה את התנועה מאז ייסודה. בשנים האחרונות הוא משתתף בכינוסי הבחירות של התנועה ומעניק את ברכתו לפעילים ולמצביעים. בכינוס השבוע בבני ברק השתתפו לצדו עשרות ראשי תתי״ם ונציגי ״מטה בני הישיבות״ של התנועה.

במקביל, בימים אלה מתגברת הפעילות הבחירתית של ש״ס לקראת יום הבחירות. התנועה מקיימת כינוסים ברחבי הארץ בהשתתפות חברי מועצת חכמי התורה, ופועלת למיצוי קולות הבוחרים. בכינוס השבוע בבני ברק, בו השתתף הרב מאיה, נכחו עשרות נציגים וראשי תתי״ם שפועלים למען התנועה החרדית בשטח.