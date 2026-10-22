מערכת הבחירות הולכת ומתחממת, והמתח בין מפלגות המיינסטרים החרדיות לבין יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, מגיע לשיא.

בריאיון סוער באולפן 'כיכר השבת', מאשים בן גביר את עסקני וחברי הכנסת החרדים בצביעות, תוך שהוא מציג קו תקיף נגד הניסיונות של ש"ס ויהדות התורה לבלום את זליגת הקולות החרדיים לעברו.

"כל היום עושים לי קמפיין ומנסים להוריד אותי, למה?", תוקף בן גביר בפתח הדברים. "אני הייתי שם תמיד! אני לא גזרתי קופון על הציבור החרדי מעולם. הם יודעים מצוין שהיו מצבים שחברים אחרים שלי חגגו על הציבור הזה, ואני תמיד הייתי בגישה אחרת. שלא נתבלבל - אני חושב שגיוס לצבא זה מצווה, זה דבר גדול, אבל בניגוד לאחרים, אני לא תקפתי. תמיד זה היה באהבה, תמיד בחיבוק. יש לי שני גיסים חרדים, הם אחים שלי לכל דבר".

בן גביר טען כי המקור למתקפות החרדיות נגדו נובע מלחץ אלקטורלי ומהחשש של השותפות הבכירות מאיבוד מנדטים.

במהלך הריאיון חשף בן גביר דברים שנאמרו לו, לדבריו, בחדרים הסגורים על ידי יו"ר ש"ס אריה דרעי: "אריה דרעי באינספור פעמים אמר לי, גם בישיבות שנפגשנו בקבינט וגם בישיבות אחרות: 'תשמע, אתה אחר, אתה לא כמו בצלאל סמוטריץ', אתה באמת באמת חבר'. אז מה קרה? פתאום לקראת הבחירות רואים חצי מנדט כאן, רבע מנדט שם, אז פתאום הכל משתנה? פתאום זה הפוך, פתאום הולכים ושולחים כל מיני חברי כנסת לתקוף אותי?".

"על הראשון לציון לא אגיד מילה, הטענה היא לעסקנים"

כשבן גביר נשאל על מתקפתו החריפה של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף - שקבע כי הצבעה לבן גביר פירושה איסור כרת בשל קריאתו והובלתו לעליית יהודים להר הבית - בן גביר מגיב בזהירות כלפי ההנהגה הרוחנית.

"אני מילה אחת לא אגיד על מרן הראשון לציון", מבהיר בן גביר. "אני מאמין שלכל אחד יש את הרבנים שלו. יש לי את הרבנים שלי, ולרבנים שלי יש כתפיים מאוד מאוד גדולות. אל תזלזל ברבנים שלי, ואם הם אומרים משהו – לא לזלזל בתלמידי חכמים! הטענה שלי היא חלילה לא עם מרן הראשון לציון, אלא עם הח"כים והעסקנים".

בן גביר מסכם בפנייה לנציגים החרדים בכנסת: "בואו, אתם ידעתם למי לפנות בארבע השנים האלה! אתם ידעתם לפנות על כל בעיה הכי קטנה. על כל טלפון בשתיים בלילה באמת התקשרתם אליי, הרמתם טלפונים, ואני תמיד הייתי שם. אל תהפכו את העור שלכם בגלל הבחירות".