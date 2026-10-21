ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא היום (שלישי) בטקס סיום קורס קצינים בבה״ד 1 - והתייחס לנעשה באיראן. הוא הבהיר כי ההנחיה שלו היא להפיל את משטר האייתוללות.

״המשטר באיראן עדיין לא למד את הלקח. מוג׳תבא חמינאי, הרודן התורן, החליט ללכת בדרכו של אביו. הוא שחרר את הנצרה ואיראן מנסה שוב לפתח את פצצות המוות", אמר ראש הממשלה.

"יש רק דרך אחת להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד - להפיל את המשטר באיראן. וזו ההנחייה שלי לצה״ל, למוסד ולזרועות הביטחון".

במקביל, שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בטקס: "בימים האחרונים אנחנו מזהים ניסיונות של אויבינו, ובראשם איראן ושלוחיה, לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות בישראל. המשטר האיראני נמצא בנקודה החלשה ביותר שלו אי פעם - ואנחנו מזהים שהחולשה הזאת יכולה להביא אותו לנקוט בצעדים הקיצוניים ביותר - גם כנגד מדינת ישראל.

"המסר שלנו למשטר האיראני ברור: אנחנו מזהים את הניסיונות שלכם, אנחנו ערוכים לסכל אותם ומוכנים להכות בכם בכל העוצמה. אם איראן תתקוף את ישראל - איראן תבער!"

כ"ץ המשיך: "כל מי שיתקוף אותנו, לפני הבחירות או אחריהן, וכל מי שיפגע בחיילי צה"ל או באזרחי ישראל - ישלם את המחיר הכבד ביותר. יחד עם צה"ל וכל זרועות הביטחון, נמשיך לפעול להגנת המדינה בכל עת ובכל מקום שיידרשו.

"בשבוע שעבר, ביקרתי בלבנון כדי לחזק את מפקדי וחיילי צה"ל, בסדיר ובמילואים, הפועלים במסירות ובתעוזה בתוך אזורי הביטחון בלבנון ובסוריה. הם נמצאים שם מתוך מטרה ברורה: להגן על תושבי הגליל והגולן מול איומים של כוחות ג'יהאדיסטים. כפי שרה"מ ואני הבהרנו: ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה. אם ארגון הטרור חיזבאללה יבחר להצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יספוג מכות קשות ביותר.

"שטחים נוספים בדרום לבנון במרחבי נבטיה והליטאני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל - וצה"ל ערוך לביצוע התמרון שיבטיח זאת. כלל האוכלוסייה השיעית עד לקו האוואלי והזהארני תפונה צפונה, כדי לאפשר פגיעה עוצמתית בתשתיות הטרור במרחב ולהרחיק את איום הרחפנים מעל יישובי הצפון.

"גם רובע הדאחייה בביירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוכו - ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון. כשם שנסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון עד שסוכל - כך נעים קאסם עלול להחריב אותה לגמרי - עד שיחוסל גם הוא.

"גם ברצועת עזה, צה"ל אוחז באזור ביטחון בקרוב ל-70 אחוזים מהשטח, שהוא נקי מתושבים ומתשתיות טרור כדי להגן על היישובים הישראלים, ומחסל מדי יום מחבלים שפועלים לקדם פעילות טרור נגד כוחותינו וכן נגד כל מי שנטל חלק באירועי ה-7 באוקטובר. ארבעת אלפים מהם כבר חוסלו, והאלפיים הנוספים יחוסלו גם הם - בכל מקום שבו הם יהיו".