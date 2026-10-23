 דלג לתוכן הראשי
ואפילו בהסתרה

הרמטכ"ל בהערכת מצב: "מצאנו תחמושת רבה ברכב - מנענו פיגוע חמור" | הנס בזמן הפיגוע הקשה

רב-אלוף זמיר קיים הערכת מצב בעקבות פיגוע הירי בצומת יהודה • אישר כתר מלא על חברון והגברת מעצרים | "הלוחמים מנעו פיגוע בהיקף נרחב", סיפר הרמטכ"ל, שפירט על אמצעי הלחימה ברכבם של המחבלים - והתוכנית שלהם לפיגוע משמעותי (צבא וביטחון)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר (שישי) הערכת מצב דחופה עם בכירי מערכת הביטחון בעקבות פיגוע הירי הקשה בצומת יהודה. בהערכת המצב השתתפו מפקד פיקוד המרכז, ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין ומפקדים נוספים.

במהלך ההערכה הוצגו פרטי הפיגוע שבו נפצעו חמישה בני אדם, שניים מהם במצב אנוש. על פי הנתונים שהוצגו, המחבלים חוסלו על ידי סמג"ד גדוד ארי ומפקד הפלוגה שקפצו לזירה מיד לאחר קבלת הדיווח.

הרמטכ"ל חשף בהערכת המצב ממצא מדאיג: "מדובר בפיגוע קשה. פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים ובכוחות הביטחון". זמיר הבהיר כי "ברכב שבו הגיעו המחבלים לזירת הפיגוע נמצאה כמות רבה של תחמושת, אשר נועדה לשמש לביצוע פיגוע בהיקף נרחב יותר".

הפיגוע אירע בכביש 35 סמוך למחסום תרקומיא, כאשר מחבלים פתחו באש על נוסעים בכביש. בתום מרדף קצר, הגיעו כוחות אל המחבלים שהמשיכו בירי לעבר אנשי כוחות הביטחון - וחיסלו אותם במקום.

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

במסגרת הערכת המצב, אישר הרמטכ"ל את היערכות פיקוד המרכז לכתר מלא על העיר חברון וכפרים נוספים במרחב. כמו כן, הורה זמיר להגביר את המאמצים לביצוע מעצרים נוספים ולחזק את המאמץ המודיעיני במרחב.

הרמטכ"ל הנחה גם להיערך לתגבור נוסף של כוחות לפיקוד המרכז על פי דרישה וצורך מבצעי. צעדים אלו נועדו למנוע פיגועים נוספים ולהגביר את הביטחון באזור.

ממד"א נמסר כי חובשים ופרמדיקים בשיתוף כוח רפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי לחמישה נפגעים: שניים במצב אנוש שפונו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם, אחד במצב בינוני ושניים במצב קל. דובר צה"ל אישר כי שני מחבלים חוסלו וכי כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב.
צה"לחברוןפיגוע יריאייל זמירפיקוד המרכזצומת יהודהגדוד ארי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר