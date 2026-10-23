הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר (שישי) הערכת מצב דחופה עם בכירי מערכת הביטחון בעקבות פיגוע הירי הקשה בצומת יהודה. בהערכת המצב השתתפו מפקד פיקוד המרכז, ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין ומפקדים נוספים.

במהלך ההערכה הוצגו פרטי הפיגוע שבו נפצעו חמישה בני אדם, שניים מהם במצב אנוש. על פי הנתונים שהוצגו, המחבלים חוסלו על ידי סמג"ד גדוד ארי ומפקד הפלוגה שקפצו לזירה מיד לאחר קבלת הדיווח. הרמטכ"ל חשף בהערכת המצב ממצא מדאיג: "מדובר בפיגוע קשה. פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים ובכוחות הביטחון". זמיר הבהיר כי "ברכב שבו הגיעו המחבלים לזירת הפיגוע נמצאה כמות רבה של תחמושת, אשר נועדה לשמש לביצוע פיגוע בהיקף נרחב יותר". הפיגוע אירע בכביש 35 סמוך למחסום תרקומיא, כאשר מחבלים פתחו באש על נוסעים בכביש. בתום מרדף קצר, הגיעו כוחות צה"ל אל המחבלים שהמשיכו בירי לעבר אנשי כוחות הביטחון - וחיסלו אותם במקום.

- צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:14 ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

במסגרת הערכת המצב, אישר הרמטכ"ל את היערכות פיקוד המרכז לכתר מלא על העיר חברון וכפרים נוספים במרחב. כמו כן, הורה זמיר להגביר את המאמצים לביצוע מעצרים נוספים ולחזק את המאמץ המודיעיני במרחב.

הרמטכ"ל הנחה גם להיערך לתגבור נוסף של כוחות לפיקוד המרכז על פי דרישה וצורך מבצעי. צעדים אלו נועדו למנוע פיגועים נוספים ולהגביר את הביטחון באזור.

ממד"א נמסר כי חובשים ופרמדיקים בשיתוף כוח רפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי לחמישה נפגעים: שניים במצב אנוש שפונו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם, אחד במצב בינוני ושניים במצב קל. דובר צה"ל אישר כי שני מחבלים חוסלו וכי כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב.