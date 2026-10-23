המחבלים תצפתו, יצאו מהרכב - ופתחו באש | תיעוד רגעי הפיגוע

( צילום: מסך )

תיעוד מפיגוע הירי הקשה שהתרחש הבוקר (שישי) בצומת יהודה, סמוך לחברון, חושף את הרגעים הראשונים של התקיפה. בתיעוד נראים שני מחבלים מגיעים ברכב גנוב עם לוחית זיהוי ישראלית, יוצאים ממנו ופותחים באש לעבר הכוחות במקום. הפיגוע הסתיים בחיסולם של שני המחבלים בתום קרב יריות שנמשך כ־20 דקות.

הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר הערכת מצב דחופה עם בכירי מערכת הביטחון בעקבות הפיגוע. בהערכת המצב השתתפו מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין ומפקדים נוספים. במהלך ההערכה חשף הרמטכ"ל פרטים מדאיגים על התוכנית שתכננו המחבלים. "מדובר בפיגוע קשה. פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים ובכוחות הביטחון", מסר זמיר. הרמטכ"ל הבהיר כי "ברכב שבו הגיעו המחבלים לזירת הפיגוע נמצאה כמות רבה של תחמושת, אשר נועדה לשמש לביצוע פיגוע בהיקף נרחב יותר".

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על פי ההערכות שהוצגו בפגישה, שני המחבלים יצאו מחברון עם תחמושת רבה ברכבם במטרה לבצע פיגוע משמעותי. בידי המחבלים היה נשק אוטומטי מסוג M4 ואקדח,, וברכב נמצא "ברוס" עם קליעים רבים נוספים. לפי ההערכה במערכת הביטחון, השניים היו בדרכם לבצע פיגוע בעומק השטח האזרחי ונתקלו במחסום במקרה.

המחבלים, שעל פי ההערכות השתייכו לחמאס בחברון, הגיעו סמוך לשעה 07:20 למחסום ארעי שאיישו לוחמי גדוד ארי במילואים של פיקוד העורף. מיד לאחר שיצאו מהרכב פתחו המחבלים בירי מטווח קצר לעבר הלוחמים שהיו בעמדה. בהמשך התקדמו לעבר עמדה שולטת, וחילופי האש נמשכו.

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כוחות הביטחון שהיו בקרבת מקום השיבו באש ופעלו לנטרול השניים. לזירה הוקפץ גם כוח צנחנים מגדוד 101, בהובלת סגן מפקד הגדוד, שהצטרף ללוחמי פיקוד העורף ולכוחות הביטחון האזרחיים שניהלו את הלחימה. על פי הנתונים שהוצגו בהערכת המצב, המחבלים חוסלו על ידי סגן מפקד גדוד ארי ומפקד הפלוגה שקפצו לזירה.

בפיגוע נפגעו חמישה בני אדם: שניים באורח אנוש, אדם נוסף באורח קשה ושניים באורח קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים.

חובש רפואת חירום במד"א צוריאל אדרי סיפר כי הצוותים הגיעו לזירה בזמן שעדיין התנהל ירי. "נכנסנו עם האמבולנס ממוגן הירי והחלנו בחילוץ הפצועים ובמתן טיפול רפואי", מסר. פרמדיק מד"א חנן מאיר סיפר כי טיפל בצעיר בשנות ה־20 לחייו שנפצע בגפיים התחתונות ופונה במצב קל ויציב.

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בעקבות הפיגוע אישר הרמטכ"ל את היערכות פיקוד המרכז לכתר מלא על העיר חברון וכפרים נוספים במרחב. כמו כן, הורה זמיר להגביר את המאמצים לביצוע מעצרים נוספים ולחזק את המאמץ המודיעיני, והנחה להיערך לתגבור כוחות בפיקוד המרכז בהתאם לצורך המבצעי.

לאחר הפיגוע הוקפצו למרחב כוחות ביטחון רבים, ובהם לוחמי יחידת דובדבן וכלים אוויריים, והחלו בסריקות נרחבות כדי לבדוק אם ישנם חשודים נוספים. במקביל הוטל כתר על העיר חברון ועל כפרים נוספים באזור, וצירי תנועה נחסמו במסגרת הפעילות הביטחונית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אף הוא הערכת מצב בעקבות הפיגוע, וביקורו המתוכנן בשוק מחנה יהודה בירושלים, במסגרת קמפיין הבחירות, בוטל.

הפיגוע התרחש על רקע אירועי טרור נוספים באזור יהודה ושומרון בתקופה האחרונה, ובהם יידויי אבנים והתפרעויות בחסות עונת המסיק. בחברון עצמה דיווחו תושבים לאחרונה על חילופי ירי ממושכים שנשמעו גם בבתי התושבים היהודים בעיר.