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שעות אחרי הפיגוע: דחפורים בפאתי חברון – "זו רק ההתחלה"

עשרות מבנים ערביים בלתי חוקיים נהרסו סמוך לזירת הפיגוע הקטלני • סמוטריץ' בשטח: "זו רק ההתחלה" | אישור 4 חוות חדשות בדרום הר חברון (בארץ)

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קובי ישראל
כיכר השבת |
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הריסת מבנים (צילום: דוברות)

תוך שעות ספורות מ הירי הקטלני שהתרחש הבוקר (שישי) סמוך לצומת יהודה ומחסום תרקומיא, החלה יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי במבצע הריסה נרחב של עשרות מבנים ערביים בלתי חוקיים הסמוכים לזירת האירוע. הפעילות מתבצעת בהנחייתו הישירה של השר במשרד הביטחון, , שהגיע בעצמו לשטח לפקח על הכלים הכבדים העובדים במרוץ נגד הזמן עד לכניסת השבת.

"זו רק ההתחלה. כחלק מיצירת ההרתעה וגביית המחיר על ההיתקלות הקשה, אנחנו מבצעים כאן שורה של הריסות בתיאום מול הצבא והמינהל האזרחי", מסר סמוטריץ' בשטח. "אנחנו מעבירים מסר חד-משמעי לאויבים שלנו: מי שיתעסק איתנו – נגבה ממנו מחירים כואבים מאוד. עד שבת נוריד כאן לא מעט מבנים. דם יהודי אינו הפקר".

תיעוד הפיגוע
תיעוד הפיגוע (צילום: צילום )

המהלך הדרמטי מתרחש במקביל למצוד הנרחב ולפעילות הצבאית של , שכוללת כתר על חברון, חסימות וסריקות בעקבות נפילתם של שני הלוחמים. פיגוע הירי התרחש הבוקר כאשר שני מחבלים הגיעו ברכב גנוב עם לוחית זיהוי ישראלית, יצאו ממנו ופתחו באש לעבר הכוחות במקום. הפיגוע הסתיים בחיסולם של שני המחבלים בתום קרב יריות שנמשך כ-20 דקות.

במקביל להריסות, הודיע סמוטריץ' על אישור ארבע חוות חדשות באזור דרום הר חברון. לדבריו, סוכם עם ראש הממשלה ושר הביטחון למפות אזורים נוספים ביהודה ושומרון לריכוז מאמצי אכיפה והרתעה.

הריסת מבנים (צילום: דוברות)

מהלך ההריסה המהיר והנרחב מזכיר פעילות דומה שביצעה יחידת הפיקוח לפני מספר שבועות, במסגרתה הוסרו עשרות איומים על יישובים חדשים שהוקמו באזור. אז סולקו פלישות ונטיעות בלתי חוקיות בהיקף של 20 דונם באדמות המדינה בסמוך ליישוב "מקדה" שהוקם בהר חברון, והוסרו מבנים שהוקמו בסמוך ליישוב "שירה" בשומרון.

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הדגיש: "ב-4 השנים האחרונות, אנחנו מובילים מדיניות נחושה של ביצור וחיזוק ההתישבות, זאת לצד הסרת איומים על המרחב והרס בהיקפים חסרי תקדים של בנייה בלתי חוקית".

הפעילות המבצעית היא חלק ממהלך רחב להשבת המשילות והשליטה הישראלית בשטח, הכולל הכרזה על יישובים חדשים, קידום ההליכים הסטטוטוריים שלהם, העלאת גרעיני התיישבות לשטח ואכיפה נגד בנייה בלתי חוקית – במטרה לאפשר את התבססותם ופיתוחם של היישובים.

הריסת המבנים היום (צילום: יחידת הפיקוח)
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