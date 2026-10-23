שעות אחרי הפיגוע: דחפורים בפאתי חברון – "זו רק ההתחלה"

הריסת מבנים ( צילום: דוברות )

תוך שעות ספורות מפיגוע הירי הקטלני שהתרחש הבוקר (שישי) סמוך לצומת יהודה ומחסום תרקומיא, החלה יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי במבצע הריסה נרחב של עשרות מבנים ערביים בלתי חוקיים הסמוכים לזירת האירוע. הפעילות מתבצעת בהנחייתו הישירה של השר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', שהגיע בעצמו לשטח לפקח על הכלים הכבדים העובדים במרוץ נגד הזמן עד לכניסת השבת.

"זו רק ההתחלה. כחלק מיצירת ההרתעה וגביית המחיר על ההיתקלות הקשה, אנחנו מבצעים כאן שורה של הריסות בתיאום מול הצבא והמינהל האזרחי", מסר סמוטריץ' בשטח. "אנחנו מעבירים מסר חד-משמעי לאויבים שלנו: מי שיתעסק איתנו – נגבה ממנו מחירים כואבים מאוד. עד שבת נוריד כאן לא מעט מבנים. דם יהודי אינו הפקר".

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הריסת מבנים ( צילום: דוברות )

מהלך ההריסה המהיר והנרחב מזכיר פעילות דומה שביצעה יחידת הפיקוח לפני מספר שבועות, במסגרתה הוסרו עשרות איומים על יישובים חדשים שהוקמו באזור. אז סולקו פלישות ונטיעות בלתי חוקיות בהיקף של 20 דונם באדמות המדינה בסמוך ליישוב "מקדה" שהוקם בהר חברון, והוסרו מבנים שהוקמו בסמוך ליישוב "שירה" בשומרון.

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הדגיש: "ב-4 השנים האחרונות, אנחנו מובילים מדיניות נחושה של ביצור וחיזוק ההתישבות, זאת לצד הסרת איומים על המרחב והרס בהיקפים חסרי תקדים של בנייה בלתי חוקית".

הפעילות המבצעית היא חלק ממהלך רחב להשבת המשילות והשליטה הישראלית בשטח, הכולל הכרזה על יישובים חדשים, קידום ההליכים הסטטוטוריים שלהם, העלאת גרעיני התיישבות לשטח ואכיפה נגד בנייה בלתי חוקית – במטרה לאפשר את התבססותם ופיתוחם של היישובים.