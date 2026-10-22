אחרי התיעוד והסערה: המשטרה מבהירה - זה מה שעשה נהג המיניבוס

במשטרת ישראל מגיבה היום (חמישי) בצהרים בחריפות לתיעוד שהופץ בשעות האחרונות ברשתות החברתיות, ובו נראים חלקים מאירוע אכיפה משטרתי נגד נהג בתחבורה הציבורית. במשטרה טוענים כי מדובר בסרטון המציג באופן "מעוות וחלקי בלבד" את ההתרחשות בשטח, ומטיל דופי בעבודת השוטרים באמצעות צילום מגמתי שאינו משקף את העובדות במלואן.

על פי דיווח המשטרה, שרשרת האירועים החלה אתמול במהלך פעילות אכיפה שגרתית של רוכב סיירת האופנועים באגף התנועה של מחוז ירושלים. במהלך הסיור, הבחין השוטר בנהג מיניבוס ציבורי שהיה עמוס בנוסעים, כשהוא נכנס בצורה מסוכנת לצומת שאינו פנוי.

במשטרה מציינים כי מדובר בעבירת תנועה חמורה במיוחד, אשר שמה בסכנה ממשית ומידית הן את שלומו של סגל הנוסעים שהיו בתוך כלי הרכב והן את יתר משתמשי הדרך והולכי הרגל באזור.

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לאחר שהשוטר סימן לנהג לעצור בצד הדרך והתקרב לכלי הרכב, החל שלב נוסף באירוע: לדברי המשטרה, בעת עצירת הרכב התבקש הנהג להציג את רישיון הנהיגה שלו ולהזדהות כחוק. עם זאת, הנהג בחר להתעלם מבקשות אלו וסירב שוב ושוב להיענות לדרישות השוטר ולהציג את המסמכים המזהים. הסרבנות נמשכה פרק זמן ארוך, גם לאחר שהשוטר הבהיר לו והזהיר אותו מספר פעמים כי אי-ציות והמשך הסירוב יאלצו אותו להשתמש בסמכותו ולבצע מעצר במקום.

משבחר הנהג להמשיך בסרבנותו ולא לשתף פעולה עם כוחות האכיפה למרות האזהרות החוזרות ונשנות, הפעיל השוטר את סמכותו המוקנית לו בחוק וביצע את מעצרו של הנהג בשטח. רק לאחר המעצר והעברתו לטיפול המשכי, הגיע שלב הזיהוי המלא של הנהג ונרשם לחובתו דו"ח אכיפה בגין עבירת התנועה החמורה שביצע, ובתום הליך זה הוא שוחרר לדרכו.

במשטרת ישראל שבים ומדגישים כי ימשיכו לפעול במקצועיות, בנחישות וללא פשרות לשמירה על ביטחונם של כלל משתמשי הדרך, לצד גיבוי מלא ללוחמים והשוטרים בשטח. במשטרה מבהירים עוד כי לא יאפשרו התעלמות מפורשת מהוראות החוק או ניסיונות לפגוע בשמם הטוב של השוטרים המבצעים את תפקידם באמצעות הדהוד תיעודים חלקיים ומגמתיים ברשת.

נ' נהג האוטובוס, מסר לכיכר השבת: " אני מסיע את הנשים, הילדים והאימהות של השוטרים האלה, לא מבין את ההתנפלות הזאת, הנוסעים הם כמו נכדים בשבילי".

איתי כהן ראש ענף תחבורה בכוח לעובדים התייחס גם הוא בשיחה עם כיכר: " לא נשלים עם תקיפה חמורה כזו, של נהג מסור בן 72. אין שום סיבה בעולם לאלימות כזאת. ויכוח על דו"ח לא אמור להסתיים בבית חולים! אנחנו דורשים את חקירת הנושא.

הזילות במעמד ובביטחון של עובדי התחצ, היא תוצר ישיר של הסירוב להכיר בהם כעובדי ציבור. לתיקון המצב המביש הזה נפעל מול הממשלה החדשה"