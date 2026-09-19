חות'ים | בן סלמאן ( צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק )

מחלוקת חריפה מתגלעת בצמרת ההנהגה הסעודית בשאלת אופן התגובה הראוי למתקפת הטילים החריגה של המורדים החות'ים על הבירה ריאד. על פי דיווח הערב (שבת) ב'כאן חדשות', מפי גורם בכוחות הפרו-סעודיים בתימן, ההנהגה בריאד חלוקה באשר להמשך המערכה.

מן העבר האחד ניצב שר החוץ הסעודי, פייסל בן פרחאן, שמושך לכיוון מתון ודוחף לפתרון דיפלומטי מול החות'ים – ואף להסכם של הפסקת אש. מולו מתייצב שר ההגנה הסעודי, ח'אלד בן סלמאן, אחיו של יורש העצר מוחמד בן סלמאן, הדורש לצאת במהלך צבאי נחרץ. בן סלמאן סבור כי הפסקת אש בעיתוי הנוכחי תהווה לא פחות מ"קטסטרופה" עבור הממלכה, ודורש לצאת למתקפה שתחזיר לכוחות הפרו-סעודיים לכל הפחות את השטחים האסטרטגיים שאיבדו לאחרונה בקרבות באזור מיצר באב אל-מנדב. נראה כי גם שבוע וחצי לאחר השתלטות החות'ים על המרחב הימי הרגיש, בריאד עדיין מתקשים להגיע להכרעה כיצד לחלץ את עצמם מהסבך. חרף חילוקי הדעות, נראה כי בשטח מתגבשת פעילות. בימים האחרונים שוהה בריאד טארק סאלח, מהמפקדים הבולטים של הכוחות הפרו-סעודיים בתימן, שאנשיו איבדו את רצועת החוף המערבית. אותו גורם חשף כי מהשיחות המתקיימות כעת בבירה עולה כי מתבצעות הכנות נרחבות למתקפה משמעותית של הכוחות נגד החות'ים. הרשת בטירוף: הפורץ נכנס לבית - התגובה של הכלב הותירה את כולם בהלם כיכר השבת | 17.09.26 בת 99 הגשימה את המשאלה האחרונה שלה – בתא המעצר אריה רוזן | 17.09.26 פגיעה במתקן אראמקו בריאד העימות הנוכחי החל להסלים לאחר שדובר הזרוע הצבאית של החות'ים, יחיא סריע, טען אתמול (שישי) כי ארגונו סיכל "פעולות נפשעות" של סעודיה במעוז החות'ים בצנעא, אותן השווה לפעולות טרור בסגנון ארגון דאעש. בתגובה לכך, הכניסו החות'ים ביממה האחרונה את הבירה ריאד למעגל האש – לראשונה מאז חידוש הלחימה. כתוצאה מהתקיפה, נצפו להבות ועשן סמיך מיתמרים באזור נמל התעופה הבין-לאומי בריאד, ודווח על פגיעה ישירה במכל של ענקית הנפט הסעודית "אראמקו" הממוקם בסמוך לנמל התעופה.

א-סיסי ומוחמד בן סלמאן השבוע ( צילום: CIC )

דובר צבא סעודיה, הגנרל תורכי אל-מאליכי, עדכן כי מערך ההגנה האווירית הסעודי יירט והשמיד לפנות בוקר טיל בליסטי ששוגר לעבר הבירה. בנוסף, הוא ציין כי סוכלו ניסיונות של החות'ים לפגוע באזרחים ובאתרים אזרחיים גם בערים ביש, טאא'ף, פרסאן וינבוע.

אל-מאליכי גינה בחריפות את ההסלמה, כינה אותה "התנהגות טרוריסטית שיטתית ועוינת המכוונת נגד אזרחים", והבהיר כי לקואליציה הצבאית בראשות סעודיה שמורה הזכות המלאה לפעול כפי שהיא רואה לנכון להסרת האיום והרתעת החות'ים, בהתאם לחוק הבין-לאומי.

גורם סעודי המקורב לבית המלוכה חשף בשיחה עם חדשות 12 את עומק התסכול בצמרת הממלכה: "יש בסעודיה אכזבה עמוקה מהעמדה האמריקנית ותחושה גוברת של חוסר אונים". לדבריו, היעדר מדיניות אמריקנית תקיפה מאפשר לחות'ים להרחיב את השפעתם באין מפריע.

מכה

ברויטרס דווח כי בכירים אמריקניים נועדו בתחילת השבוע עם נציגי המורדים של החות'ים, שהתחייבו לאמריקנים כי הם ימנעו מתקיפת כלי שיט אמריקניים במצר באב אל-מנדב עליו הם השתלטו. הפגישה לא פורסמה בפומבי, אך רויטרס טוען כי לכך אימות משלושה מקורות שונים והיא נערכה בשגרירות האמריקנית בעומאן.

בנוסף, ארגון האו"ם מדווח כי יותר ממאה אלף תושבים נעקרו מבתיהם בעקבות גל העימותים האחרון בין המחבלים החות'ים לבין הכוחות הנתמכים בידי סעודיה. פליטים המגיעים בסירות צפופות לאפריקה מעבר לים סוף מתארים תנאים קשים מאוד במהלך המסע הימי המפרך.