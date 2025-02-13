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פרשת 'הרב הנמלט': מכתב רבנים המתפרסם בימים אלה, קובע כי כל המבזה את הרב אליעזר ברלנד, החשוד במעשים חמורים ודרוש לחקירה - אין רפואה למכתו, ואין לו חלק לעולם הבא. "לפצות פה באיש אלקים קדוש, מלאך ה' צבאות אשר רבים השיב מעוון ואין חטא בא לידו כלל" • המכתב המלא (חרדים)
לאחר מכתבים רבים נגד הרב אמנון יצחק, 'כח להשפיע' זוכה לרגעי נחת: הרב אברהם שלמה ליבוביץ מפרסם מכתב תמיכה מיוחד ברב אמנון יצחק, ומבקר את החלטת ש"ס לצאת נגדו ללא לנסות לשמוע את טענותיו. "יצאו נגדך בחרב ובחנית". בכיר בש"ס: הגר"ע הורה לא לדבר אתו עד שיסגור את המפלגה (חרדים)
חשיפה: המסמך המלא עם חתימות גדולי ישראל בעד אליאור חן. המדובר במכתב תמיכה דרמטי באיש העומד לדין בגין מעשים חמורים ביותר של התעללות בילדים. בחותמים: הגרי"ש אלישיב, הגראי"ל שטינמן, הגר"ח קנייבסקי. המשפחה: "הם רימו ללא בושה את גדולי ישראל" (חרדים)