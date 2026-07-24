כיכר השבת
הטרור הפלסטיני

פיגוע חריג בחוות גלעד: מחבלים חטפו נשק מהרבש"צ; נקבע מותו של אחד הפצועים

קבוצת מטיילים הותקפה על ידי עשרות ערבים באזור הכפר תל • רבש"צ שהגיע למקום נחטף ממנו הנשק והערבי ביצע ירי לעבר המטיילים |נקבע מותו של אחד הפצועים (בארץ)

5תגובות
פעילות כוח צה"ל בשומרון ליד שכם (צילום: Photo by Nasser Ishtayeh/Flash90)

אירוע חריג התרחש הבוקר במרחב חוות גלעד שבחטיבת שומרון, כאשר קבוצת מטיילים ישראלים הותקפה על ידי עשרות ערבים באזור הכפר תל הסמוך ליישוב. על פי הדיווחים הראשוניים, במהלך ההתקפה נחטף נשק מרכז בטחון של היישוב שהגיע למקום, והערבי שחטף את הנשק ביצע ירי לעבר המטיילים.

מדובר באירוע חריג במיוחד, שבו תוקפים ערבים הצליחו לחטוף נשק מידי רכז ביטחון ולבצע ירי במקום. כוחות הביטחון הגיעו לזירה ופועלים לאיתור המעורבים באירוע.

ישראלי פצוע בהכרה מטופל במקום

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 08:18 התקבל דיווח במוקד 101 על פצוע מירי מזרחית לחוות גלעד. חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של מעניקים טיפול רפואי ל-4 פצועים, בהם 1 מחוסר הכרה. כמו כן, צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים סיוע רפואי ראשוני בזירה.

בהמשך נאלצו לקבוע את מותו של אחד הפצועים.

על פי דיווחי הצלה יו"ש ללא גבולות, ערבים תקפו מטיילים באזור הכפר תל סמוך לחוות גלעד וחטפו נשק.

רבש"צ החזיר לעצמו את הנשק

בעדכון מאוחר יותר נמסר ממוקד שומרון כי רכז הביטחון של חוות גלעד הצליח להחזיר לעצמו את הנשק שנחטף ממנו. כמו כן דווח על פצוע ישראלי נוסף באירוע. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במקום לאיתור המעורבים בהתקפה.

| צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות

רקע: אירועי אלימות ביישוב

האירוע מתרחש זמן קצר לאחר השריפה הקשה שפקדה את חוות גלעד בשבת האחרונה, בה נשרפו 13 בתים כליל ועשרות משפחות נותרו ללא קורת גג. בעקבות השריפה נעצרו שני חשודים פלסטינים בחשד למעורבות בהצתה, והמשטרה הכירה באירוע כפעולת איבה.

היישוב חוות גלעד, שהוקם לזכרו של הרב רזיאל שבח הי"ד שנרצח בפיגוע ירי בינואר 2018, נמצא באזור רגיש בשומרון וחווה מעת לעת אירועי אלימות ו. התושבים ממשיכים לחזק את היישוב למרות האתגרים הביטחוניים.

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5
אם זה יישוב שלנו אז איפה הצבא? לא הבנתי? מחכים לאסונות?
יחיאל
4
הישוב הוקם לזכרו של גלעד זר ולא לזכרו של הרב רזיאל שבח
אא
3
כן בגלל הסיגריות שהציתו עכשיו הסיגריות הרגישו נח גם לרצוח נורא אנחנו רוצים גאןלה!!!
יהודי
2
הפיגוע אינו חריג מדובר ברצף הזוכה להעלמת עין מאלוף הפיקוד
גגגג
1
צהל עוד רדום למה לא שמים שם חיילים לשמור על החוות? אירופה הארורה מסיתה נגדם
זביק

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