המטוס הקטארי החדש עזב בלי הנשיא מאנקרה ( צילום: הבית הלבן )

תחקיר מקיף שפרסם אתמול (שבת) עיתון הניו יורק טיימס חושף פרטים מדאיגים על תהליך הסבת המטוס שקיבל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במתנה מקטאר. על פי הדיווח, הנשיא עצמו היה מעורב באופן אישי בקבלת ההחלטות על הסבת המטוס, ולחץ הזמנים הקדחתני הוביל לפשרות משמעותיות בנושאי בטיחות ואבטחה.

כפי שנחשף, מספר מערכות בטיחות חיוניות שהיו קיימות במשך עשרות שנים במטוסי ה"איירפורס 1" הקודמים אינן קיימות במטוס הקטארי המשודרג. בין היתר חסרים במטוס פתח יציאה תחתון למצבי חירום, קיבולת גיבוי נוספת לאספקת החשמל ומערכת מתקדמת להגנה מפני טילים - פרט שעורר דאגה רבה בקרב אנשי מקצוע. הסיור שהוביל למרוץ נגד הזמן על פי התחקיר, המפנה החד במהלך האירועים התרחש בפברואר 2025, כאשר טראמפ סייר במטוס הדו-קומתי המפואר שהותאם בעבר עבור משפחת המלוכה הקטארית. המטוס כלל חדר שינה מרווח המעוצב בעור ובעץ, טרקלין עם נברשת וטרקלין נוסף עם מושבי זמש - עיצוב שהקסים את הנשיא. גיבור לאומי: עובד בית הקפה שהציל שתי נשים לכודות לעיני המצלמות אריה רוזן | 16:39 קטאר הסכימה להעביר את המטוס במתנה למשרד ההגנה האמריקני, כאשר בסופו של דבר הוא אמור לעבור לספרייה הנשיאותית של טראמפ. תרומה חריגה זו מצד מדינה זרה עוררה ביקורת חריפה בארצות הברית, אך הממשל המשיך בדרכו. לאחר הסיור, פרץ מרוץ קדחתני בתוך הבית הלבן והפנטגון. הממשל ביקש להשלים את שדרוג המטוס במהירות, כדי לעמוד בדרישתו של טראמפ שיהיה מוכן עד חגיגות 250 השנים לארצות הברית בקיץ הנוכחי. הרקע לדחיפות: שני המטוסים שבונה בואינג כדי להחליף את צי מטוסי ה"איירפורס 1" המזדקן התעכבו בשנים.

עלויות מטאוריות והסתרת מידע

לחץ הזמנים הוביל לזינוק משמעותי בעלויות. הממשל האמריקני הוציא מאות מיליוני דולרים על רכישת ציוד הדרכה שנדרש להכשרת טייסים להטסת המטוס בפרק זמן כה קצר, בנוסף לכ-400 מיליון דולר שהממשל כבר הודה שהושקעו בשדרוג המטוס.

בפרט מדאיג במיוחד, הפנטגון אף ניסה להסתיר את העלות הכוללת, גם מפני הקונגרס, באמצעות מימון מתוך תקציב מסווג שיועד למודרניזציה של מערך הגרעין. צעד זה מעיד על רגישות הנושא ועל הניסיון למנוע ביקורת ציבורית.

ההסבה של המטוס הושלמה בלוח זמנים דחוס של כשמונה חודשים בלבד, זאת לעומת הערכות של מומחים שציינו כי שדרוג מלא של מטוס כזה מחייב כמה שנות עבודה. בשל הלחץ להכניס את המטוס לשירות במהירות, כמה מבכירי הבית הלבן ציפו בתחילה שישמש רק לטיסות פנים או לביקורים במדינות ידידותיות שבהן יש בסיסים צבאיים אמריקניים.

המחיר האמיתי של הפשרות

הפשרות שנעשו כבר גבו מחיר. מוקדם יותר החודש הנשיא נאלץ לעזוב את פסגת נאט"ו בטורקיה במטוס אחר בעקבות איום אמין על חייו שזוהה מצד שלוחי איראן. האירוע הדרמטי הדגיש את הסיכונים הכרוכים בשימוש במטוס שאינו מצויד במערכות ההגנה המתקדמות ביותר.

כאשר נשאל טראמפ על ידי עיתונאי מדוע הוא ממשיך לטוס במטוס הקטארי שאינו מחזיק עדיין במערכות הגנה אווירית, הוא גמגם בתשובתו. "ובכן, יש לו - יש לו הרבה, ואממ, אתה יודע שיש לו הרבה יכולות, אבל ככל שאני מבין, בעוד כחודש או משהו כזה, הם הולכים לשלוח אותו כדי שיהיה, אממ, מירבי", אמר הנשיא בתגובה מבולבלת.

הבית הלבן הודיע השבוע כי המטוס שנתרם על ידי קטאר יוצא משירות כבר בסתיו הקרוב לצורך "שדרוגים ושיפורים", מבלי לפרט מה הם יכללו. ההודעה מגיעה לאחר שהתחקיר חשף את מלוא היקף הפשרות שנעשו בבטיחות המטוס.

התחקיר מעלה שאלות קשות על תהליך קבלת ההחלטות בממשל טראמפ ועל האיזון בין שיקולים תדמיתיים לבין דרישות בטיחות ואבטחה בסיסיות. עדכונים נוספים בהמשך.