מנהיג מפלגת הימין ניצח בבחירות את המתמודד שהתחפש לפח אשפה

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מנהיג מפלגת הרפורמה בבריטניה, נייג'ל פראג', החזיר לעצמו היום (שישי) את המושב בפרלמנט הבריטי, בבחירות ביניים שאותן יזם בעצמו על רקע טענות להתנהלות כספית בלתי הולמת. פראג', שהתפטר מתפקידו לפני כחודשיים, ביקש לקבל מחדש את אמון הבוחרים במחוז קלקטון שבחוף הדרומי של אנגליה.

לפי התוצאות הרשמיות, זכה פראג' ב-22,239 קולות, כשיריבו המרכזי במרוץ היה הקומיקאי ג'ונתן הארווי, שהתחפש לפח אשפה, כינה את עצמו "קונט בינפייס" וקיבל 9,455 קולות. המרוץ התאפיין בהיעדרן של המפלגות הפוליטיות המרכזיות, שהחליטו להחרים את ההתמודדות. נעדר מספירת הקולות בעקבות אזהרת משטרה פראג' לא נכח בספירת הקולות, בעקבות אזהרה מהמשטרה על קמפיין לשיבוש תוצאות הבחירות. "אני לא הולך לעמוד על במה, לאחר שזכיתי בניצחון מוחץ, ולהיות מושפל ומבוזה על ידי אנשים חסרי חשיבות", מסר. "לצערי, לא אגיע לספירה". הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 משטרת אסקס הבהירה בתגובה כי היא מפעילה מערך "מידתי וחזק" כדי להבטיח את ביטחונם ובטיחותם של כל המשתתפים בספירת הקולות. הבחירות נערכו על רקע מתיחות ביטחונית יוצאת דופן, כאשר גורמי אכיפה חששו מניסיונות להפריע למהלך הדמוקרטי.

נייג'ל פארג' ולוחם החלל ( צילום: מאת Laurie Noble - https://members.parliament.uk/member/5091/portrait, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=171067399 |מסך )

החלטה להתפטר על רקע חקירות כספיות

ההחלטה של פראג' להתפטר ולהוביל לבחירות ביניים הגיעה לאחר שבשבועות האחרונים התמודד עם לחץ הולך וגובר בשל האשמות שקיבל תרומות לא כשרות. הוא נתון לחקירה של גוף הפיקוח האתי של הפרלמנט בגין מתנה בשווי 5 מיליון פאונד שקיבל מכריסטופר הארבורן, מיליארדר ומשקיע קריפטו שמושבו בתאילנד.

פראג' טוען כי הכסף היה מתנה אישית ששימשה אותו למימון סידורי אבטחה, וכי היא התקבלה עוד לפני שנבחר לבית הנבחרים. הגוף המפקח טרם פסק בעניין. בנוסף, הופנה פראג' לטיפול הרגולטור גם בשל דיווח על תרומות שקיבל מג'ורג' קוטרל, יזם הימורי קריפטו ממשפחת אצולה ששימש בעבר כיועצו וריצה עונש מאסר בארה"ב בגין הונאה והלבנת הון.

בהודעת ההתפטרות שפרסם לפני כחודשיים, הצהיר פראג' כי "החלטתי שאנשי קלקטון צריכים להיות השופטים של מעשיי". הוא הוסיף כי "זה יהיה בחירות בזק של 'האנשים נגד הממסד'". הפוליטיקאי הוותיק, שהשיג רוב של יותר מ-8,000 קולות במחוזו בבחירות הכלליות הקודמות, ביקש לחזק את מעמדו מול הביקורת הציבורית.

כובש את האולפנים לוחם החלל ( צילום: מסך )

מפלגת הרפורמה ממשיכה לעלות בסקרים

למרות הסערה סביב פראג', מפלגת Reform UK שבראשותו ממשיכה להוביל בסקרים ברחבי בריטניה. המפלגה, שחרתה על דגלה את המאבק במהגרים, הפכה בשנה וחצי האחרונות למפלגה הגדולה והחזקה במדינה. פראג', שהיה בעשור הקודם מראשי התומכים בברקזיט, הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי, מזהיר מזה שנים רבות מפני עליית ההגירה המוסלמית בממלכה ושינוי הדמוגרפיה.

בשבועות האחרונים, לאחר תקופה ארוכה שבה קיים מסיבות עיתונאים כמעט מדי שבוע, התמעטו הופעותיו של פראג' בציבור. הוא התלונן שכתבים מטרידים את משפחתו, ולאחרונה ניהל חילופי דברים קשים עם כתב של רשת "סקיי ניוז" ששאל אותו על התרומות. "תגיד לבוסים שלך שאם תמשיכו להטריד את המשפחה שלי יהיו לכך השלכות חמורות", אמר לכתב, והוסיף: "הפרתם את כל הכללים".

פראג' הכחיש בעקביות כי נהג שלא כשורה בהתנהלותו הפיננסית, אך עצם הבחינה הציבורית המדוקדקת של כספיו עוררה גל שמועות לגבי עתידו הפוליטי. הניצחון בבחירות הביניים נתפס כניסיון שלו להוכיח שהציבור עומד לצדו למרות החקירות, ולחזק את מעמדו כמועמד פוטנציאלי לראשות הממשלה בבחירות הבאות.