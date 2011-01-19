ביוזמה חסרת תקדים שתחסוך אלפי דולרים למחותנים הנאנקים תחת הנטל הכספי הכבד, בחצר הקודש באבוב שמים סוף להוצאות העתק של חגיגות ה'שבע ברכות' מדי לילה • זקני החסידים מזכירים: "בשנות קדם לא חגגו בצורה כזו" • פסק ההלכה המפתיע של דייני הקהילה והמענק של 2,000 דולר ל-60 המשפחות הראשונות שירימו את הכפפה • כל הפרטים (חדשות חסידים)
בויז'ניץ פועלים לצמצום הוצאות בשמחות השונות ואתמול נחנך אולם שישמש את משפחות הקהילה, במחיר הקרן. במעמד השתתפו רבי ישראל, הרה"ג רבי מנחם ארנסטר ראש הישיבה, הרה"ח רבי הרשל כץ משב"ק האדמור ונאמן ביתו, הנגיד הרב חיים משה פלדמן מלונדון איש אמונו של הרבי, והנגיד הרב מתתיהו גרוזינגר