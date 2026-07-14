רימון רסס התפוצץ בחניון, המרדף המשטרתי גלש לתוך העיר החרדית

דרמה לילית בגוש דן: פיצוץ עז של רימון רסס החריד הלילה, סמוך לשעה 02:30, את רחוב ענתבי שבדרום תל אביב, והקפיץ כוחות ביטחון רבים לזירה. מדובר באירוע חמור שהתרחש בלב אזור מגורים, כאשר על פי הממצאים הראשוניים, אלמונים השליכו רימון רסס לעבר חניון רכבים פתוח ברחוב.

מעוצמת הפיצוץ נשמע הדף חזק בכל השכונות הסמוכות, ורסיסי הרימון גרמו לנזקים מבניים ולניפוץ שמשות במספר כלי רכב שחנו במקום באותה השעה. מיד עם קבלת הדיווחים המבוהלים במוקד 100, הוזעקו למקום כוחות גדולים של משטרת תחנת שר"ת, לוחמי משמר הגבול של מרכז וחבלני המשטרה של מחוז תל אביב, אשר סגרו את הזירה והחלו באיסוף ממצאים קפדני ובגביית עדויות ראשוניות מהתושבים.

במקביל לעבודת החבלנים בזירת הפיצוץ, פתחו כוחות המשטרה במצוד נרחב וסריקות מהירות אחר החשודים במעשה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ובתיאור ראשוני של נתיב הבריחה.

המרדף הסמוי והגלוי התרחב במהירות ופלח את גבולות העיר תל אביב, עד אשר גלש ופלש אל תוך שטחה של העיר החרדית בני ברק. שוטרי תחנת בני ברק, שקיבלו את הדיווח והיו פרוסים בנקודות מפתח בעיר, זיהו שני צעירים העונים לתיאור כשהם רכובים על גבי קטנוע ונוסעים ברחובות בני ברק באופן שעורר את חשדם של השוטרים.

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השוטרים חסמו את דרכם של הרוכבים וביצעו עליהם מעצר מהיר. במהלך חיפוש מדוקדק שנערך בכלי הרכב הדו-גלגלי שברשותם, איתרו השוטרים סכין שהוסתרה במקום. שני החשודים, צעירים בגילאי 17 ו-19 המוכרים כתושבי אזור גוש דן, נכבלו באזיקים והועברו באופן מיידי תחת אבטחה כבדה להמשך חקירה פלילית מקיפה בתחנת המשטרה שר"ת בתל אביב, המנהלת את תיק החקירה. בהתאם לממצאי החקירה המתפתחת ולראיות שייאספו נגדם, בכוונת חוקרי המשטרה להביא את השניים במהלך היום בפני שופט בית המשפט, במטרה לבקש את הארכת מעצרם לטובת המשך פעולות החקירה.

אירועים מסוג זה, הכוללים שימוש באמצעי לחימה חמים כמו רימוני רסס באזורים עירוניים צפופים, נחשבים במשטרה לעליית מדרגה חמורה ומסוכנת במאבק בפשיעה וברחובות הערים. השלכת רימון בלב שכונת מגורים או חניון מהווה סכנה ממשית לחיי אדם, שכן רסיסי הרימון עלולים לפגוע בעוברי אורח תמימים או בדיירים השוהים בבתיהם. במשטרת ישראל מדגישים כי שילוב הזרועות המהיר בין תחנות המשטרה השונות במחוז, והעובדה כי הסריקות לא נעצרו בגבולות הגזרה המוניציפליים אלא נמשכו בנחישות עד לעיר השכנה בני ברק, הם שהובילו לסגירת המעגל המהירה ולתפיסת החשודים זמן קצר בלבד לאחר הפיצוץ.