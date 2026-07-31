ירושלים, אתמול ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

מזג האוויר היום (שישי) יהיה בהיר בדרך כלל. חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. לקראת בוקר ייתכנו הגבלות ראות בצפון מערב הנגב עקב ערפילים מקומיים.