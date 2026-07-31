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שיא של חום בדרך: השרב הכבד יחמיר בשבת – וביום ראשון הטירוף מגיע לשיאו

סכנת התייבשות ממשית: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב חלקי הארץ, תוך הכבדה נוספת במהלך שבת קודש. ביום ראשון: השבירה המיוחלת עוד לא נראית באופק והשרב יגיע לשיאו (מזג האוויר)

ירושלים, אתמול (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

היום (שישי) יהיה בהיר בדרך כלל. חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. לקראת בוקר ייתכנו הגבלות ראות בצפון מערב הנגב עקב ערפילים מקומיים.

על פי התחזית, מחר יום שבת קודש, עדיין חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ.

ביום ראשון, גל החום הקייצי צפוי להגיע לשיאו - תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה שרבי במרבית האזורים בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות הביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, אשר יהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. משעות הצהריים הרוחות יתחזקו בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 21-33

תל אביב: 24-32

באר שבע: 21-36

חיפה: 23-31

טבריה: 24-39

צפת: 21-34

אילת: 30-41

מזג האווירהתחזית

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