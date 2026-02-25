עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן, מדבר גבוהה גבוהה. הוא מאיים ללא הרף והפוגה, על ארצות הברית, על ישראל; טוען שאיראן תכה מנה אחת אפים את אויביה. אבל מתחת לפני השטח הוא רועד ומפחד.

בערוץ איראן אינטרנשיונל דווח היום (רביעי) כי חמינאי שוהה במקום מסתור, וכדי שמקום מחבואו לא ידלוף החוצה - נלקחים הנפגשים עמו למקום רק כשעיניהם מכוסות.

בדיווח צוטט חבר במשמרות המהפכה, שביקש לא להזדהות, ולדבריו עלי לריג'אני, שמונה לאחרונה למזכיר הועצה העליונה לביטחון לאומי של הרפובליקה האסלאמית, היה מהבכירים שנלקחו לאחרונה לחמינאי בכיסוי עיניים.

בינתיים ברקע הדריכות לקראת תקיפה אפשרית, המשא ומתן נמשך. מחר צפויה להתקיים הפגישה בין סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר ובין שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י בז'נבה.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס לפגישה המתוכננת, והביע אופטימיות באשר לתוצאות הפגישה. "בנוגע לשיחות, אנו רואים תחזית טובה, מחר בפגישה שד"ר אראקצ'י יקיים בז'נבה... ניסינו, בהדרכת המנהיג העליון, לנהל את התהליך הזה כדי לצאת ממצב של "אין מלחמה, אין שלום", אמר.

יצוין כי האופטימיות בה התבטאו האיראנים לאחר הפגישה האחרונה התבררה כמסך עשן למשבר אמיתי בין המדינות בעקבות אותו מפגש, מה שרק הגביר את המתיחות והדיווחים על תקיפה העשויה להתרחש בכל רגע. ההערכה היא כי האופטימיות שמשדרת איראן נועדה בעיקר "להוריד את טראמפ מהעץ", ולצייר את עצמה כשוחרת שלום.