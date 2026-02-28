כיכר השבת
"אל תירא ישראל"

חבר המועצת מרגיע: "לא לפחד מהטילים" | צפו בסגולה הגדולה של הרב יגאל כהן לשמירה

מזכה הרבים וחבר מועצת הרבנות הראשית, יצא במסר מרגיע לציבור וקרא לא להיכנס ללחץ מהטילים והכטב"מים של איראן ומגלה מהי הסגולה הגדולה ביותר לשמירה שמובטח בה כי "לא יאונה כל רע" • צפו (חדשות חרדים)

צפו בדבריו של הרב יגאל כהן
צפו בדבריו של הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי
צפו בדבריו של הרב יגאל כהן (צילום: שמעון ברדי)

"אחים ואחיות יקרים", פתח מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן במסר לציבור: "שבוע טוב. אנחנו במבצע שאגת ארי, ברוך השם ישתבח שמו לעד, מסירים את ראש הצפע מעליו. חמינאי הזה בדרך לגיהנום. אבל אנחנו עם ישראל עם הנצח. אל תירא ישראל, אל תירא כי גור אריה הלא אתה".

הרב יגאל כהן הוסיף הערב: "אני מבקש מכולם, מבקש בקשה - סגולה גדולה ביותר עכשיו שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם שלא יקרה לכם כלום, זה לישא עיניים לקדוש ברוך הוא ולבטוח בו. ועל זה נאמר 'הבוטח בד' חסד יסובבנו'".

"ברגע של לחץ", אמר עוד הרב: "ברגע של חס ושלום פחד, טילים שורקים מעל הראש, כטב"מים וכל מיני מרעין בישין שלצערנו יצרה ובראה אותם על ידי שדים ורוחות ומכל דבר אחר - מובטח 'הבוטח בהשם חסד יסובבנו'. מי שבוטח בהשם לא יאונה לו כל רע".

"בבקשה מכם", פנה הרב לציבור ואמר: "שאו עיניים למרום. יש טילים, יש אזעקות - לשמוע לכוחות הביטחון, להיכנס פנימה. תגידו פרק תהילים - 'שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי, עזרי מעם ד' עושה שמיים וארץ'. לקרוא פרק תהילים, כל פרק שאתם יודעים, במיוחד את הפרק הזה, שהוא סגולה לשמירה. לעשות את זה, לבטוח בהשם, להשליך... בעזרת השם אני סומך על השם יתברך שלא יאונה לכם כל רע".

לסיום אמר הרב: "יכול להיות שטעיתי בחיים, יכול להיות שעשיתי טעויות, אבל דבר אחד - ברגע הזה שאני נמצא במצר, אני נושא עיניים לקדוש ברוך הוא. ומובטח למי שנושא עיניים לקדוש ברוך הוא, גבר ואישה, ילד וילדה, זה לא משנה מי - שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה הזאת, ובעזרת השם שומר. שומר. 'הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, ד' שומרך ד' צילך על יד ימינך'. אני מאחל לכל עם ישראל בעזרת השם שהשלטון באיראן הרשע הזה ייפול, ויצליחו להפיל אותו, ובעזרת השם יהיה אהבה ואחווה שלום ורעות בכל העולם כולו."

3
ממתי הוא חבר המועצת?
צדיק
פאדיחה קטנה שלהם. התבלבלו בין חבר מועצת הרבנות הראשית לחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, אבל תיקנו!
משעיא נחמני
2
למחוק, להשמיד ולחסל את כל ראשי הטרור החמושים בעזה החיזבאללה בלבנו וכל ראשי השנאה באיראן כפי שלמדנו על עמלק והמן כל אויב שמנסה להשמיד את ישראל סופו מפלה מוחלטת וכל כוחו יתפורר וכל תכניתו תיעלם מעל פני האדמה
איתן
1
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע קוראים תהילים י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב להצלחת מדינת ישראל וחיילי צה״ל לשמירה גבורה והצלחה לעם ישראל יהי רצון שה׳ ישמור את עמו ויביא ישועה וניצחון
ישראל

כיכר השבת
