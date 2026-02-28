"אחים ואחיות יקרים", פתח מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן במסר לציבור: "שבוע טוב. אנחנו במבצע שאגת ארי, ברוך השם ישתבח שמו לעד, מסירים את ראש הצפע מעליו. חמינאי הזה בדרך לגיהנום. אבל אנחנו עם ישראל עם הנצח. אל תירא ישראל, אל תירא כי גור אריה הלא אתה".

הרב יגאל כהן הוסיף הערב: "אני מבקש מכולם, מבקש בקשה - סגולה גדולה ביותר עכשיו שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם שלא יקרה לכם כלום, זה לישא עיניים לקדוש ברוך הוא ולבטוח בו. ועל זה נאמר 'הבוטח בד' חסד יסובבנו'".

"ברגע של לחץ", אמר עוד הרב: "ברגע של חס ושלום פחד, טילים שורקים מעל הראש, כטב"מים וכל מיני מרעין בישין שלצערנו איראן יצרה ובראה אותם על ידי שדים ורוחות ומכל דבר אחר - מובטח 'הבוטח בהשם חסד יסובבנו'. מי שבוטח בהשם לא יאונה לו כל רע".

"בבקשה מכם", פנה הרב לציבור ואמר: "שאו עיניים למרום. יש טילים, יש אזעקות - לשמוע לכוחות הביטחון, להיכנס פנימה. תגידו פרק תהילים - 'שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי, עזרי מעם ד' עושה שמיים וארץ'. לקרוא פרק תהילים, כל פרק שאתם יודעים, במיוחד את הפרק הזה, שהוא סגולה לשמירה. לעשות את זה, לבטוח בהשם, להשליך... בעזרת השם אני סומך על השם יתברך שלא יאונה לכם כל רע".

לסיום אמר הרב: "יכול להיות שטעיתי בחיים, יכול להיות שעשיתי טעויות, אבל דבר אחד - ברגע הזה שאני נמצא במצר, אני נושא עיניים לקדוש ברוך הוא. ומובטח למי שנושא עיניים לקדוש ברוך הוא, גבר ואישה, ילד וילדה, זה לא משנה מי - שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה הזאת, ובעזרת השם שומר. שומר. 'הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, ד' שומרך ד' צילך על יד ימינך'. אני מאחל לכל עם ישראל בעזרת השם שהשלטון באיראן הרשע הזה ייפול, ויצליחו להפיל אותו, ובעזרת השם יהיה אהבה ואחווה שלום ורעות בכל העולם כולו."