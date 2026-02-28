עם כניסתו של המבצע הביטחוני "שאגת הארי" לשלבים מכריעים והחשש מפני ירי טילים מאיראן, פרסמו הערב (מוצאי שבת) ממעונותיהם של גדולי ישראל הוראות ברורות ומפורטות באשר לקיום הלימודים במוסדות החינוך, תלמידי התורה והישיבות.

בהוראת מנהיג 'הפלג הירושלמי', הגאון רבי עזריאל אויערבאך, הוחלט כי במוסדות הלימוד לבנים השייכים לפלג, הלימודים מחר יתקיימו כרגיל. עם זאת, הורה הגר"ע שלא לקיים מסיבות או אירועים מיוחדים במוסדות אלו לקראת חג הפורים, באשר למוסדות הלימוד לבנות הורה כי לא יפעלו מחר כלל.

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הורה כי גני הילדים לא יתקיימו מחר. באשר לגילאי הלימוד הגבוהים יותר, קבע ראש הישיבה כי מגיל לימוד גמרא ואילך יש לקיים את הלימודים, אך ורק בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני.

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש הורה כי בישיבות הקטנות הלימודים יתקיימו כסדרם, אולם הדגיש כי הדבר נתון לאחריות ההורים. עוד הובהר כי הלימודים יתקיימו אך ורק בישיבות השוכנות במבני קבע ולא בקראוונים, שאינם מספקים הגנה מספקת בעת הצורך.

יוזכר כי בצה"ל עדכנו הבוקר כי בתום הערכת מצב הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. במסגרת השינויים הוחלט על מעבר של כל אזורי הארץ ממדרג פעילות מלאה למדרג פעילות הכרחית.

ההנחיות כוללות: איסור על קיום פעילויות חינוכיות, התקהלויות, והגעה למקומות עבודה, למעט משק חיוני.

מדובר צה"ל נמסר: "יש להמשיך ולעקוב אחר ההנחיות שמתפרסמות על ידי פיקוד העורף באמצעי ההפצה הרשמיים. ההנחיות המלאות יעודכנו בפורטל החירום הלאומי וביישומון פיקוד העורף".