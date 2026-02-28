בני ברק לבשה חג בסוף שבוע האחרון, האברך הרב דניאל פינטו, שנעצר בביתו בתחילת שבוע שעבר באישון לילה בגין ציות להוראות גדולי ישראל, שוחרר מהמעצר בכלא הצבאי בבית ליד. בדרכו חזרה לביתו שבבאר שבע, עצר האברך בעיר התורה בני ברק כדי לקבל את ברכותיהם ועידודם של גדולי הדור על עמידתו האיתנה למול לחצי הצבא.

האברך הגיע עם בני משפחתו, שקיבלו את פניו בפתח הכלא, ועלה למעונם של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, רבה הספרדי של בני ברק הגר"מ בן שמעון, ראש הישיבה הגר"ח פיינשטיין והמשגיח הגרמ"ד ליפקוביץ.

גדולי ישראל שמעו בזעזוע מהאברך על התנאים הרוחניים בכלא הצבאי. בין היתר סיפר כי ביומו הראשון לא נתנו לו להתפלל במניין את כל שלוש התפילות, למרות שהפציר והתחנן כי לא פספס תפילה בציבור מאז היותו נער בר מצוה לפני 15 שנה. "כאן בכלא הצבאי במדינת היהודים מנעו ממני להתפלל במניין ללא כל הצדקה", סיפר בכאב. כמו כן תיאר באופן שערורייתי כיצד חויבו העצורים החרדיים להסתכל בפניהן של מפקדות שהופקדו עליהם. בעת ביקורו אצל הגרמ"ה הירש, סיפר האברך כי שהות של ימים בודדים במסגרת הצבאית הספיקה לו כדי להבין מדוע הורו גדולי ישראל שאף נער חרדי לא ילך לצבא בכל מצב רוחני.

בזמן הביקור, נכנסו רעייתו ואמו של האברך לרבנית לנדו תחי', אשת ראש הישיבה. הרבנית ישבה עמן שעה ארוכה ושמעה על רגעי המעצר, כאשר לפנות בוקר כיתרו את ביתם בבאר שבע קרוב לעשרים שוטרים צבאיים כאילו מדובר ב"פושע מסוכן".

המשפחה סיפרה כי למרות שידעו שאין חובה חוקית לפתוח את הדלת, האברך בחר באופן אצילי להסגיר את עצמו ולפתוח את הדלת כדי שילדיו הרכים לא ייבהלו מהדפיקות העוצמתיות או מהמהומות בחוץ. בפרט עלה החשש לשלומה של בתם, ששהתה בשמחת תורה תשפ"ד בזירת הקרב באופקים, והמשפחה חששה שמראות השוטרים העוצרים את אביה בכוח יחזירו לה את הטראומה. הרבנית לנדו התפעלה ואמרה כי הדברים מזכירים לה סיפורי גבורה יהודיים שראתה בזמן השואה, והביעה כאב על כך ששוב נשמעים סיפורים כאלה כאן בארץ בין יהודים.

ראש הישיבה הגר"ח פיינשטיין קיבל את האברך בשירה בסערה עם השיר "ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך". בעת הביקור אצל המשגיח הגרמ"ד ליפקוביץ, זכה האברך לכבוד מיוחד כאשר המשגיח הושיבו על כיסאו של אביו, הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל. המשגיח פתח עבורו בקבוק יין קטן ומיוחד שהכין אביו זצ"ל לפני עשרות שנים ונתן לו לשתות 'לחיים' לכבוד השחרור.

בביקור אצל רבה של בני ברק, הגר"מ בן שמעון, התבטא הרב ואמר על האברך כי עליו נאמר "אהובו של מקום". הרב בירכו בנחת מילדיו והבטיח: "בבן הבא שיוולד לך, תזמין אותי להיות סנדק. אני אסע בעזרת ד' עד באר שבע לברית לבן של אהובו של מקום!".

עם הגיעו לביתו בבאר שבע, ערכו לו חבריו מהכולל ומבית הכנסת קבלת פנים חגיגית בשירה ובריקודים.