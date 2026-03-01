מה עושים עם הילדים בזמן מלחמה?

הסופרת מנוחה פוקס מומחית תהליכי חינוך מנחת הורים, יועצת זוגית, מנהלת בית ספר תיכון לבנות.

הורים יקרים! הו, הו, זה הזמן שבו אתם יכולים לטפוח לעצמכם על השכם.

אכן, יקרים אתם. יקרים כל כך, עד שרק אתם תוכלו לנווט את הילד שלכם בזמן ה"ייחודי" הזה.

אתם העוגן של הילד שלכם, אתם המשענת שלו, ואתם תקבעו אם הוא יעביר את הימים הקשים הללו בשלום.

אז איך מרגיעים את הילדים בימים אלו, כשאתם בעצמכם רועדים?

דבר ראשון מרגיעים את עצמכם.

קשה? ברור! מאתגר? בלי ספק!

אבל קושי ואתגר מולידים עוצמות.

אמרו לעצמכם: אני אהיה פה למעני ולמען ילדיי! זה הרגע שבו תוכח הורותי.

ככל שילדיכם ירגישו שאתם חלשים – הם יהיו חסרי אונים.

ככל שהם ירגישו שאמנם המצב סוגר עליהם, אבל הוריהם יודעים מה הם עושים (למשל הליכה למרחב מוגן ללא זלזול) – כך הם יתחזקו.

אז בואו נראה מה ניתן לעשות?