תחפושת פורים הוא מנהג ישראל עתיק יומין, אך עבור רבים ממנהיגי המדינה זו הייתה שאלה של חיים או מוות | הרחק מאור הזרקורים, במבצעים שחצו גבולות ודמיונות, עטו על עצמם ראשי הממשלה זהויות בדויה שהכריעו את גורל האומה | מהדרמה המורטת עצבים של מנחם בגין, מחופש לרב מזוקן תחת הזהות של "ישראל סאסובר", גולדה מאיר בלוק של ערבייה ועד לקצין צעיר ולוחמני בשם בנימין נתניהו בתחפושת של טכנאי תמים | נשף המסכות (מגזין כיכר)
כפי שדיווחנו בהרחבה לפני פורים, נאסרו ילדי חסידות נדבורנה ירושלים מלבוא לבית המדרש לבושים בתחפושות בעת 'קריאת המגילה', אמנם במהלך היום לא נאסרו כלל, ובמהלך הטיש נצפו אף בחורי החסידות ואפילו מהזקנים שבהם לובשים כובעים שונים להרבות בשמחת פורים | צפו בתיעוד מסכם (חסידים)
אחרי שילדים וילדות רבים בחרו להקדיש את התחפושת שלהם לכפיר ואריאל הי"ד, מגיבה משפחת ביבס: "עתה הם סמל לאחדות ותקווה של עם ישראל" | האבא ירדן צולם עם שלט שבו קורא להציל את חברו הטוב דוד ואחיו אריאל קוניו (אנשים)
מחזה משובב לב ונפש נגלה לעיני תושבי ירושלים אתמול (שלישי) כאשר כמידי שנה ילדי תלמוד תורה של באיאן בירושלים התחפשו בתחפושת ייחודית ומעניינת, ויצאו לסיבוב ברחובות 'מאה שערים' כשהם צועדים החל מכיכר השבת והלאה | השנה התחפשו הילדים ל"אנשי מירון" כאשר חבשו על ראשיהם כובע מיוחד המדמה את גג ציון הרשב"י במירון על הכיפה הכחולה (חרדים)
יומיים לפני פורים, הצלם שוקי לרר בתיעוד מרהיב מתושבי העיר בני ברק, המתכוננים לחג בסילודין בהכנות קדחתניות | תיעוד מרתק החל ממרכזי הקניות לתחפושות ילדים, ועד לפלפולי התושבים בחנויות היין והיודאיקה למגילות מהודרות | צפו בגלריה (חרדים)
ימי הפורים כבר כאן ואווירתם
מורגשת בכל פינה |
מנהג ההתחפשות שכה מאפיין את אווירת החג קדם לחג הפורים רבות בשנים | מי מוזכר בתנ"ך שהתחפש? איזו תחפושת הצליחה
ואיזו נכשלה?
מי התחפש לשוטה,
מי רק כיסה את פניו ומי
התחפשה לאלמנה?
(יהדות ואקטואליה)
מנהג
התחפושות בפורים נזכר בדברי רבותינו ונוהג בישראל מדורות קדמונים. טעמים רבים
נאמרו בביאור מנהג זה, כל אחד מהם מעלה רובד נוסף במשמעותו |ליקטנו כאן עשרה טעמים
נפלאים המבוססים על דברי חז"ל וגדולי הפוסקים, המסבירים את שורש המנהג
ועניינו (יהדות ואקטואליה)
הצלם שוקי לרר יצא לתעד את עיר התורה והחסידות בני ברק ביום חג הפורים, וחזר עם גלריה מרהיבה - החל מהתחפושות המרהיבות ברחובות העיר, וכלה בשמחת חסידים בהיכלי החצרות מתוך שמחה ודבקות שתויים כדת היום, עד דלא ידע | צפו בתיעוד ענק (חרדים)