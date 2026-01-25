כיכר השבת
קל להכנה

המאפה שממלא את הבית בריח משכר: וניל ושוקולד נוזלי ב-30 דקות

יש מאפים טעימים ויש כאלה שממלאים את הבית בריח משכר, נוזל מהם שוקולד חם, והוניל עוטף הכול בשכבה רכה ומנחמת - כזה שכולם שואלים “מי עשה את זה?!”. המאפה הזה נראה כאילו יצא מוויטרינה של מאפייה יוקרתית, אבל בפועל הוא מתחיל מחבילת בצק עלים אחת ומסתיים ב-30 דקות בתנור. השילוב בין קרם וניל עשיר, שוקולד נמס ובצק פריך יוצר מאפה שקשה להפסיק לחתוך ממנו “עוד פרוסה קטנה” (אוכל ומתכונים)

וניל משכר, שוקולד נמס ובצק פריך: המאפה שאי אפשר להפסיק לחתוך (צילום: טלי בר)
סועדים10
זמן הכנה50 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    למילוי

    • 500 גרם קרם וניל מוכן (מחנות למוצרי אפייה)
    • 250 גרם ריצ'

    לשכבת השוקולד:

    • ½ כוס שמן
    • 1½ כוסות סוכר
    • ¾ כוס קקאו
    • 1 שקית סוכר וניל

    לציפוי:

    • 1 ביצה טרופה
    • אבקת סוכר - לפיזור בסיום

    אופן ההכנה

    מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים תבנית תנור בנייר אפייה.

    מחלקים את בצק העלים ל-4 חלקים שווים.

    כל חלק מרדדים לעלה מרובע בגודל תבנית תנור.

    יוצקים את השמן לכוס. בעזרת מברשת, מורחים שכבה דקה של שמן על פני הבצק.

    בקערה נפרדת מערבבים סוכר, קקאו וסוכר וניל.

    מפזרים מהתערובת שכבה דקה ואחידה על הבצק המרודד.

    מקפלים את הבצק לשניים ומרדדים בעדינות פעם נוספת.

    בקערת מיקסר מקציפים את הריצ' לקצפת יציבה.

    מוסיפים את קרם הווניל ומערבבים בעדינות עד לקבלת קרם אחיד וחלק.

    מניחים פס דק של מילוי לאורך מרכז הבצק, מגלגלים לרולדה, ומסמנים בעדינות חריצים (בלי לחתוך עד הסוף) - להקלת החיתוך אחרי האפייה.

    חוזרים על הפעולה עם שאר חלקי הבצק.

    מברישים את המאפים בביצה טרופה ומכניסים לתנור ל-כ-30 דקות, עד הזהבה עמוקה ויפה.

    מוציאים מהתנור, מפזרים אבקת סוכר בנדיבות, ממתינים כמה דקות - ואז חותכים ומגישים.

    טיפ קטן

    המאפה במיטבו כשהוא עדיין חמים :

    השוקולד נוזלי, הווניל רך, והריח… כזה שמושך את כל בני הבית למטבח בלי לקרוא להם.

    בתאבון!

