יש מאפים טעימים ויש כאלה שממלאים את הבית בריח משכר, נוזל מהם שוקולד חם, והווניל עוטף הכול בשכבה רכה ומנחמת - כזה שכולם שואלים “מי עשה את זה?!”.
המאפה הזה נראה כאילו יצא מוויטרינה של מאפייה יוקרתית, אבל בפועל הוא מתחיל מחבילת בצק עלים אחת ומסתיים ב-30 דקות בתנור. השילוב בין קרם וניל עשיר, שוקולד נמס ובצק פריך יוצר מאפה שקשה להפסיק לחתוך ממנו “עוד פרוסה קטנה” (אוכל ומתכונים)
אנחנו אוהבים לאכול מתאבנים, אבל להכין אותם? מממ... פחות, אלא אם כן הם דורשים מעט זמן. מאפי הפיצה האישיים הללו נראים מפוארים, אבל לוקחות 10 דקות ליצור אותם והם ייעלמו מהשולחן אף מהר יותר (מתכונים, אוכל)
מאפה מנחם וטעים שאין דרך לטעות איתו: בסיס בצק עלים פריך, שכבת גבינות נמסות בתיבול שום ומעל פרוסות תפוחי אדמה נימוחים שם שמן זית ופלפל שחור. מאפה שסוגר פינה במהירות לארוחה משפחתית טעימה - סלט ענק בצד ואתם מסודרים (מתכונים, אוכל)
אין אדם שיכול לסרב לבצק עלים במילוי גבינה נוטפת - בכל וריאציה שלא תהיה, והמתכון הזה עונה על כל הדרישות שלנו ואף כולל מרכיב מפתיע שמשתלב מצוין. מתכון לכיסוני בצק עלים אישיים במילוי גבינה צהובה (מתכונים, אוכל)
למה אנחנו אוהבים את הטארט הזה? כי אין לו דרישות נוקשות והמרכיבים שלו זמינים ולא יומרניים. התוצאה: קינוח אישי יפה ומרשים שלא באמת התאמצתם לעבוד עליו. מתכון למאפה בצק עלים ואפרסקים אישי (מתכונים לשבת, אוכל)