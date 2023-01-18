יש מאפים טעימים ויש כאלה שממלאים את הבית בריח משכר, נוזל מהם שוקולד חם, והווניל עוטף הכול בשכבה רכה ומנחמת - כזה שכולם שואלים “מי עשה את זה?!”.
המאפה הזה נראה כאילו יצא מוויטרינה של מאפייה יוקרתית, אבל בפועל הוא מתחיל מחבילת בצק עלים אחת ומסתיים ב-30 דקות בתנור. השילוב בין קרם וניל עשיר, שוקולד נמס ובצק פריך יוצר מאפה שקשה להפסיק לחתוך ממנו “עוד פרוסה קטנה” (אוכל ומתכונים)
אנחנו אוהבים לאכול מתאבנים, אבל להכין אותם? מממ... פחות, אלא אם כן הם דורשים מעט זמן. מאפי הפיצה האישיים הללו נראים מפוארים, אבל לוקחות 10 דקות ליצור אותם והם ייעלמו מהשולחן אף מהר יותר (מתכונים, אוכל)
מאפים קטנים ויפהפיים של פרוסות תפוחים דקות בצורת עלי שושנה, עטופות בבצק עלים פריך וריבה מתקתקה שמגישים עם אבקת סוכר וזילוף הגון של דבש. זה רק נראה מסובך. בפועל? קלי קלות! ויש גם מדריך וידאו עם הוראות מפורטות. אפשר להכין פרווה או חלבי (מתכונים לראש השנה, אוכל)
לכאורה זה מתכון קלאסי לאירוח אלגנטי וקליל, אבל המלצה חמה? פרגנו לעצמכם את הפינוק הזה מדי פעם - זה עושה פלאים למצב הרוח. מתכון למקלות בצק עלים ופסטו שאפשר להגיש לצד מגוון מטבלים או אפילו כנשנוש בפני עצמם (מתכונים, אןכל)
אין אדם שיכול לסרב לבצק עלים במילוי גבינה נוטפת - בכל וריאציה שלא תהיה, והמתכון הזה עונה על כל הדרישות שלנו ואף כולל מרכיב מפתיע שמשתלב מצוין. מתכון לכיסוני בצק עלים אישיים במילוי גבינה צהובה (מתכונים, אוכל)
מתכון לנקניקיה - פרווה או בשרית - עטופה בבצק עלים או בשמה הידוע "משה בתיבה" ורוטב מיונז-חרדל מעט מתקתק שהולך איתה בול. כמובן שתוכלו להכין רק את המאפים הטעימים האלה או רק את הרוטב - אנחנו לא נבדוק אתכם, מבטיחים (מתכונים, אוכל)
או: איך לתקתק פיצה נהדרת בלי להתעסק עם הבצק? מתכון לפיצה על בסיס בצק עלים עם גבינות, עגבניות ובזיליקום - ותעשו טובה לבלוטות הטעם שלכם, והשיגו בזיליקום טרי. אגב, אמנם המתכון כולל עגבניות, אך ניתן לגוון ולהחליף אותן או חצי מהכמות בקישואים, זיתים, פטריות ופלפלים (מתכונים, אוכל)
כי למה לקנות אם אפשר פשוט להכין את זה בבית?מתכון לבורקס גבינה ביתי מהיר ומוצלח שקל להכין, הרכיבים זמינים ולא יומרניים ובגדול, אתם יכולים להגיד שלום למאפייה. שימו לב, זה מתכון בסיסי בהחלט ותוכלו להוסיף למילוי מגוון אופציות טעימות נוספות (מתכונים, אוכל)