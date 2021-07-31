מכירים את הרגע הזה ב-16:00 אחה"צ שהגוף מתחנן למשהו מתוק, אבל אתם לא רוצים להרוס את התזונה? תעצרו הכל. המתכון הבא הולך לשנות לכם את החיים: כדורי אנרגיה עשירים בחלבון, ללא סוכר מעובד ובלי להדליק את התנור אפילו לרגע. השילוב בין חמאת בוטנים קרמית, תמרים בשרניים וציפוי אגוזים קראנצ'י יוצר ביס מושלם שמרגיש כמו קינוח מושחת, אבל נותן לגוף בדיוק את מה שהוא צריך (אוכל ומתכונים)
הנשנוש המושלם - בלי טיפת מצפון: מתכון לכדורי אנרגיה מתמרים, קקאו ואגוזים בציפוי אלפלפה קראנצ'י. זרעי אלפלפה הם סופר בריאים ומכילים הרבה חלבון, ברזל, סידן, מגנזיום, אשלגן, זרחן, חומצות אמינו ומה לא. בנוסף, הם מסייעים בהורדת כולסטרול, תורמים לקרישת דם ואף מקטינים את הסיכון לסרטן (מתכונים, אוכל)
אמנם הכדורים האלה כשרים לפסח - אבל אתם עומדים לאמץ את המתכון הזה לכל השנה. באחריות. מלי יהודיוף עם מתכון לכדורי אנרגיה עם מרקם חלומי: תערובת מתוקה של אגוזים ותמרים, שקד קלוי בפנים וציפוי שוקולד מריר ואגוזים גרוסים מעל (מתכונים, אוכל)