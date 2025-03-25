אמא תובעת את קטאר איירווייז על 5 מיליון דולר לאחר שדיילת האכילה את בתה בחטיף חלבי, במהלך טיסה ארוכה מוושינגטון לדוחה, למרות שנאמר לה שהילדה אלרגית חמורה למוצרי חלב ואגוזים | לאחר הנחיתה הילדה חוותה תגובה אלרגית חריפה ונלקחה לבית חולים, שם אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ (תעופה)
תנו לנו קערת בייגלה ואנו נאכל אותה לאט ובמתינות, חופן אחד בכל פעם. תנו לנו קערת פופקורן ולא נוכל להירגע עד שנגיע לתחתית. ובעוד שהחטיף הפריך והאוורירי הזה טעים בפני עצמו, התבלינים הנכונים יכולים להקפיץ אותו אותו מ"טעים" ל"מעדן של ממש" והמתכון הזה לפופקורן שום ופרמזן הוא ההוכחה לכך (מתכונים, אוכל)
האם יש מה לא לאהוב בגבינה מטוגנת? זו אמנם שאלה רטורית, אך אנו בטוחים שאתם יודעים שהתשובה שלילית. ובגלל זה אנחנו די מאוהבים ב'צ'יפס' החלומי הזה. גבינת חלומי מהווה תחליף הולם ומרענן, אך קריספי דיו, לתפוחי אדמה - ובמקום קטשופ, שדרגנו את המטבל בכזה העשוי מעגבניות קלויות (מתכונים, אוכל)
היום ארוך, הילדים רעבים, החטיפים בסופרמרקט לא מזינים ולא בריאים, וחטיפים בריאים יקרים. מה עושים? מגייסים את הרכיבים במתכון המצורף, מכנסים את החיילים הצעירים, מפשילים שרוולים ותוך דקות ספורות חטיף בריא מוכן לאכילה. טיפ: רצוי להכפיל כמויות, כדי לוודא שיש לפחות טעימה לאבא וקצת למחר!