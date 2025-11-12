כיכר השבת
"זלזלו והתעלמו מהאזהרות"

תביעת ענק נגד חברת תעופה קטארית: האכילו נוסעת בעלת אלרגיה בחטיף חלבי

אמא תובעת את קטאר איירווייז על 5 מיליון דולר לאחר שדיילת האכילה את בתה בחטיף חלבי, במהלך טיסה ארוכה מוושינגטון לדוחה, למרות שנאמר לה שהילדה אלרגית חמורה למוצרי חלב ואגוזים | לאחר הנחיתה הילדה חוותה תגובה אלרגית חריפה ונלקחה לבית חולים, שם אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ (תעופה)

(צילום: שאטרסטוק)

סווטה נירוקונדה מצפון קרוליינה, תובעת את חברת קטאר איירווייז בסכום של חמישה מיליון דולר, לאחר שלטענתה בתה בת השלוש לקתה בתגובה אלרגית חמורה במהלך טיסה, כשדיילת התעלמה מהאזהרות החוזרות שלה והגישה לילדה חטיף המכיל חלב. התביעה הוגשה בהתאם לאמנת מונטריאול, המטילה אחריות על חברות תעופה לנזקים גופניים שנגרמים במהלך טיסה.

על פי התביעה, האירוע התרחש ב-9 באפריל כאשר היא טסה בטיסת קטאר איירווייז מוושינגטון לדוחא יחד עם בתה, בדרכן לטיסת המשך להודו.

נירוקונדה טוענת כי היא הודיעה מראש ובמהלך העלייה למטוס לצוות הדיילים כי לילדה יש אלרגיה מסכנת חיים לחלב ולאגוזים. בתביעה נגד חברת התעופה נטען כי "ברגע שאנשי צוות הנוסע קיבלו הודעה על אלרגיה למזון של נוסע, הייתה להם חובת זהירות להבטיח שמוצרי מזון המכילים אלרגנים כאלה, או מרכיביהם, לא יוגשו לנוסע".

במהלך הטיסה בת 12 השעות, נאלצה האם להיכנס להתפנות - וביקשה מדיילת לשמור על הילדה והזכירה לה שוב כי הילדה אלרגית. אלא שלטענתה, כשהיא חזרה גילתה לתדהמתה כי הדיילת מאכילה את בתה חטיף המכיל מוצרי חלב. כאשר התעמתה עמה, הדיילת הודתה שנתנה לילדה את החטיף, אך לגלגה על תגובתה של האם ואמרה כביכול שהיא "מגזימה" ושהיא "יודעת טוב יותר ממנה".

זמן קצר לאחר מכן החלה הילדה להראות סימני הלם אנפילקטי חמור (תגובה אלרגית קשה), מצבה הידרדר במהירות, והאם נאלצה להזריק לה אפיפן מציל חיים.

לפי כתב התביעה, צוות המטוס לא פרסם הודעה במערכת הכריזה לבקשת עזרה מנוסעים בעלי הכשרה רפואית, בניגוד לנוהל, ואף מנע מהאם לשוחח עם נוסעת אחרת שניסתה לסייע, בטענה כי הדבר מנוגד למדיניות החברה.

לאחר הנחיתה בדוחא נבדקה הילדה על ידי פראמדיקים והורשתה להמשיך בטיסת ההמשך להודו, אך שם חוותה שוב תגובה אלרגית חריפה ונלקחה לבית חולים, שם אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ במשך יומיים.

