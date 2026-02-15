אל תזרקו אותה: 5 מתכונים מטורפים שיהפכו חלה יבשה למנת שף

אין דבר יותר "יום ראשון" מאשר לעמוד במטבח מול חצי חלה ששרדה את השבת. היא כבר לא רכה כמו פעם, היא קצת עייפה, והאמת? היא מחכה שתעשו איתה קסמים. במקום לתת לה להתייבש בשקית, זה הזמן להפוך אותה למנה שתגרום לכם לשמוח שהיא נשארה.

הנה חמשת המתכונים הכי "מקליקים" וטעימים שאפשר להכין משאריות חלה - מהפינוק המתוק של הבוקר ועד לנשנוש המלוח של הערב.

1. הפינוק המושלם: פרנץ' טוסט "עננים"

זה לא סתם לחם מטוגן, זו מנה של בית מלון אצלכם במטבח. החלה הספוגית היא המצע המושלם לבלילה עשירה.

המצרכים:

4-5 פרוסות עבות של חלה.

2 ביצים גדולות.

1/2 כוס חלב (או שמנת לבישול לתוצאה מושחתת).

1 כפית תמצית וניל.

1/2 כפית קינמון.

כף סוכר (לבן או חום).

חמאה לטיגון.

איך מכינים?

הבלילה: טורפים בקערה רחבה את הביצים, החלב, הווניל, הקינמון והסוכר עד לאיחוד.

ההשריה: מניחים פרוסת חלה בתוך הבלילה למשך 30 שניות מכל צד. אל תמהרו - אנחנו רוצים שהיא תספוג את הנוזלים פנימה.

הטיגון: מחממים מחבת עם קוביית חמאה על להבה בינונית. מטגנים עד להזהבה עמוקה משני הצדדים.

הגשה: מגישים חם עם מייפל, פירות חתוכים או פשוט אבקת סוכר מעל.

2. ארוחת ערב ב-5 דקות: ברוסקטה חלה איטלקית

כשהחלה קצת קשיחה, קלייה קצרה הופכת אותה לקריספית בטירוף מבחוץ ורכה מבפנים.

המצרכים:

פרוסות חלה.

שן שום שלמה קלופה.

שמן זית איכותי.

עגבניות בשלות (חתוכות לקוביות או מגורדות).

עלי בזיליקום טריים.

מלח גס ופלפל שחור גרוס.

אופציונלי: גבינת בולגרית או מוצרלה מעל.

איך מכינים?

הקלייה: קולים את פרוסות החלה בטוסטר או בתנור עד שהן הופכות לצנימים זהובים.

השום: זה הטריק - משפשפים את שן השום החיה על הצד המחוספס של החלה הקלויה. היא תתפקד כמו פומפייה ותשאיר טעם משגע.

ההרכבה: מזלפים שמן זית, מניחים ערימה של עגבניות, מפזרים בזיליקום, מלח ופלפל.

פיניש: אם בחרתם להוסיף גבינה, תנו לה עוד דקה בתנור להמסה קלה.

3. הנשנוש הממכר: קרוטוני זהב ביתיים

ברגע שתטעמו קרוטון מחלה, לא תוכלו לחזור לקנויים בחיים.

המצרכים:

שאריות חלה חתוכות לקוביות (בערך 2-3 כוסות).

3 כפות שמן זית.

1/2 כפית אבקת שום.

1/2 כפית אורגנו.

קורט נדיב של מלח.

איך מכינים?

הערבוב: מחממים תנור ל-180 מעלות. בקערה גדולה מערבבים את קוביות החלה עם שמן הזית והתבלינים עד שכל קוביה עטופה היטב.

האפייה: מפזרים על תבנית עם נייר אפייה בשכבה אחת.

הקראנץ': אופים כ-10-15 דקות. מומלץ לערבב פעם אחת באמצע כדי שהם ישתזפו מכל הכיוונים.

שמירה: מצננים לחלוטין ושומרים בצנצנת אטומה.

4. המנה העיקרית: "פיצה-חלה" משפחתית

הילדים יטרפו את זה, ואתם תודו על זה שזה לוקח בדיוק 10 דקות עבודה. החלה משמשת כבסיס עבה ומפנק שסופג את הרוטב בלי להפוך לסמרטוטי.

המצרכים:

חצי חלה חתוכה לפרוסות עבות (או חציה לאורך, כמו סירה).

1/2 כוס רוטב פיצה מוכן (או רסק עגבניות עם קצת מים, שמן זית ואורגנו).

150 גרם גבינה צהובה או מוצרלה מגורדת.

תוספות שאוהבים: זיתים, תירס, פטריות או בצל סגול.

תבלין פיצה או אורגנו יבש.

איך מכינים?

הבסיס: מחממים תנור ל-200 מעלות. מסדרים את פרוסות החלה על תבנית עם נייר אפייה.

ההרכבה: מורחים שכבה נדיבה של רוטב על כל פרוסה. מפזרים גבינה בנדיבות ומניחים את התוספות.

האפייה: מכניסים לתנור ל-8-10 דקות, עד שהגבינה מבעבעת והשוליים של החלה נהיים קראנצ'יים בטירוף.

טיפ: זלפו מעט שמן זית על השוליים לפני האפייה בשביל אקסטרה פריכות.

5. הקינוח המלכותי: פודינג לחם ושוקולד

זה המתכון שגורם לאנשים לקנות חלה בשבת רק כדי שתתייבש ליום ראשון. מנה חמה, רכה וממיסה לבבות.

המצרכים:

שאריות חלה (בערך 3-4 כוסות של קוביות גדולות).

2 כוסות חלב.

3 ביצים.

1/2 כוס סוכר חום (נותן טעם של קרמל).

50 גרם חמאה מומסת.

1/2 כוס שוקולד צ'יפס או שוקולד מריר קצוץ.

קורט מלח (להדגשת הטעמים).

איך מכינים?

הסידור: משמנים תבנית אפייה וממלאים אותה בקוביות החלה ובשוקולד הקצוץ.

הבלילה: בקערה נפרדת טורפים חלב, ביצים, סוכר, חמאה ומלח.

ההשקיה: מוזגים את הבלילה מעל החלה בתבנית. נותנים לזה לעמוד לפחות 15 דקות (זה הסוד!) כדי שהחלה תשתה את כל הנוזלים.

האפייה: אופים ב-180 מעלות במשך 30-35 דקות, עד שהחלק העליון שחום ויציב, אבל המרכז עדיין מעט רוטט ורך.

הגשה: מגישים חם, רצוי עם כדור גלידת וניל ליד.

בתאבון!

