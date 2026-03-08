כיכר השבת
עדית פייננס חתמה על ליווי פרויקט התחדשות עירונית בתל אביב 

עדית פייננס (Idit Finance) המתמחה במתן פתרונות מימון ליזמי נדל"ן, חתמה על הסכם לליווי לפרויקט התחדשות עירונית בהיקף אשראי וערבויות של כ-50 מיליון שקל

שיבת ציון - שטיחמוס (גל - פלג אדריכלים)

הפרויקט (תמ"א 38/1) יוקם ברחוב שיבת ציון 30 בתל אביב, ביוזמת חברת שטיכמוס שבבעלות דודי אוזנה. במסגרתו, מבנה הכולל כיום 6 דירות ב-2 קומות יעבור שדרוג וחיזוק, ובסיומו יכלול 14 דירות ב-4 וחצי קומות. ערבויות ופוליסות חוק מכר ינתנו על ידי שלמה חברה לביטוח.

משה פלדמר, סמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי (צילום: יניב איתן)

לדברי משה פלדמר, סמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי: "פרויקטי התחדשות עירונית דורשים שילוב של מקצועיות, חדשנות, תכנון פיננסי מדויק והבנה עמוקה של המורכבות האנושית והתכנונית.

הליווי הפיננסי נועד לייצר ליזם ודאות תזרימית ותפעולית, ולתמוך בקידום הפרויקט עד למסירת המפתחות לדיירים".

חברת שטיכמוס מיוצגת על ידי עו"ד רפי שדה, ועדית פייננס מיוצגת על ידי עו"ד רן עזיאל ממשרד יגאל ארנון ושות'.

עדית פייננס (Idit Finance) נוסדה בשנת 2023 על ידי קבוצת משקיעים ישראלים ואמריקאים מעולמות המשפט, הנדל"ן והכלכלה, ומעניקה פתרונות מימון וליווי פיננסי ליזמי נדל"ן, בדגש על פרויקטי התחדשות עירונית.

