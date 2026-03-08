בהיקף של כ-50 מיליון שקל עדית פייננס חתמה על ליווי פרויקט התחדשות עירונית בתל אביב עדית פייננס (Idit Finance) המתמחה במתן פתרונות מימון ליזמי נדל"ן, חתמה על הסכם לליווי לפרויקט התחדשות עירונית בהיקף אשראי וערבויות של כ-50 מיליון שקל