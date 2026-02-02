הקרקע אינה ממתינה להחלטה עתידית כללית, אלא נמצאת בתוך תהליך שמתקדם הלכה למעשה ( צילום: יח"צ )

העסקה הנוכחית מציעה השקעה בקרקע בקריית אתא, בלב אזור חיפה והקריות, במחיר כניסה של 219,000 ₪ בלבד. מדובר בקרקע הממוקמת במתחם שבו ההליך התכנוני כבר מתקדם, כחלק ממדיניות רחבה של פיתוח, התחדשות והגדלת היצע המגורים. השילוב בין מיקום מרכזי, תכנון שכבר יצא לדרך ומחיר כניסה נגיש, יוצר עניין גובר מצד משקיעים שמחפשים להשתלב מוקדם באזור שנמצא בתנופה תכנונית ממשית.

קריית אתא כעוגן מטרופוליני עם ייעוד תכנוני ברור קריית אתא אינה עוד עיר שולית, אלא חלק בלתי נפרד מהמטרופולין הצפוני, עם חיבור ישיר לחיפה, הקריות ומפרץ חיפה. הקרקע המוצעת נכללת במתחם שעליו חלה תמ״א 75, אשר אושרה על ידי הממשלה ומייעדת את האזור לבנייה רוויה, עם דגש מובהק על מגורים. משמעות הדבר היא שהייעוד העקרוני של הקרקע כבר הוגדר במסגרת תכנית ארצית, ולא מדובר בשלב ראשוני או ספקולטיבי. עבור משקיעים, זהו נתון מהותי שממקם את הקרקע בתוך מסלול תכנוני ברור, כחלק ממענה רחב לביקוש למגורים באזורי הביקוש של הצפון. תכנון שמתקדם בפועל – לא על הנייר בלבד מעבר לאישור התכניות הארציות, גורם משמעותי נוסף הוא זהות הגוף האמון על קידום התכנון המפורט. את הכנת התכנית המפורטת למתחם מובילה רשות מקרקעי ישראל, כאשר על פי פרסומים רשמיים, התכנית נמצאת כבר בשלבי הכנה. מדובר בשלב מתקדם יחסית בתהליך, המעיד על מעבר מתכנון עקרוני לעבודה תכנונית קונקרטית. עבור משקיעים, המשמעות היא שהקרקע אינה ממתינה להחלטה עתידית כללית, אלא נמצאת בתוך תהליך שמתקדם הלכה למעשה, כחלק ממערך תכנוני ממוסד ומפוקח.

חיזוק אזורי דרך תעסוקה וטכנולוגיה מתקדמת

לאטרקטיביות של ההשקעה מצטרפים גם תהליכים כלכליים ותעסוקתיים שמתרחשים במרחב הצפוני. הקמת מרכז פעילות חדש של טסלה בקריית אתא, שישמש כמרכז הצפוני הראשי של החברה ויכלול פעילות מכירה, תצוגה ושירותים מתקדמים, מחזקת את מעמדה של העיר כעוגן תעסוקתי אזורי. במקביל, כניסתה של אנבידיה לקריית טבעון צפויה להשפיע על אזור רחב בטווח נסיעה של עד כ־40 דקות, כולל הקריות, מפרץ חיפה והגליל התחתון. ניסיון עבר מלמד כי מוקדי תעסוקה מתקדמים יוצרים ביקושים חדשים למגורים בסביבתם, במיוחד באזורים עם תכנון פעיל ועתודות פיתוח.

מחיר כניסה, תקן 22 וליווי מקצועי מלא

אחד היתרונות הבולטים בעסקה הוא מחיר הכניסה – 219,000 ₪ בלבד. זהו סכום שמאפשר גם למשקיעים פרטיים להשתלב בהשקעה בקרקע במיקום מרכזי בצפון. בהתאם לתקן 22, יחידת הקרקע צפויה להקנות זכות לדירת מגורים בשטח של כ־120 מ״ר, נתון שמסייע למשקיעים להבין את הפוטנציאל התכנוני במונחים מוחשיים וברורים. לצד זאת, ההשקעה מלווה בליווי מקצועי הכולל בדיקות תכנוניות, משפטיות וכלכליות, הצגת סטטוס עדכני והסבר מלא על שלבי ההתקדמות. השילוב בין קרקע בקריית אתא, בלב המטרופולין הצפוני, תכנון מתקדם, חיזוק תעסוקתי אזורי, תקן 22 ומחיר כניסה נגיש — יוצר עסקה שמדברת למשקיעים שמבינים תהליכים ויודעים לזהות הזדמנות בשלב הנכון.

