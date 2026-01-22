( צילום: שאטרסטוק )

האמת שלא צפיתי מבול תגובות שכזה. הטור הראשון שפרסמתי לפני שבועיים כאן במגזין 'כיכר השבת' תחת הכותרת "'קניתי דירה בחיפה - ועכשיו ערבים גרים בה': המלכודת של המשקיעים החרדים" - גרר כמות תגובות בלתי נתפסת, אך הובילה לכך שכמה אנשים פנו אליי בנושא השקעות בחיפה. סיפורים שגרמו לי לתפוס את הראש ולתהות: כיצד זה ייתכן שאברכים נופלים בהשקעות בצורה כל כך קלה.

אך לפני שאספר את הסיפורים הבלתי נתפסים שפנו אליי, אתן תקציר של הטור הראשון למי שפספס. בטור הראשון, שהיווה קדימון לסדרת כתבות שנועדו לעזור לכם לקבל את התמונה המלאה ואת ההחלטה הנכונה להשקעה הבאה שלכם, פתחתי בסיפור מכלי ראשון שזעזע אותי ונתן לי פרספקטיבה להבין באילו בעיות ואתגרים אנשים נתקלים בתהליך ההשקעה בנדל"ן בערי הפריפריה. אתמצת את עיקר הסיפור: חבר ילדות סיפר לי שהוא קנה דירה בחיפה לפני שנתיים באזור 'שעומד להתחרד', וכבר שנה שהדירה עומדת ריקה (-כך הוא חשב, י.פ), והוא ביקש שאבדוק לו מה עם הדירה. בדיקה מהירה העלתה שמדובר בדירה בשכונה הערבית - חליסה, שאמנם קרבה לריכוז החרדי אך לעולם לא תתחרד. יתרה מכך, בביקור בדירה התברר שהיא לא הייתה ריקה כלל - פולשים ערבים כבר התגוררו בה, והחבר שלי מצא עצמו במערכה משפטית מסובכת ויקרה.

חיפה ( צילום: Flash90 )

"סמכנו עליו בעיניים עצומות"

ובמעבר חד, לאחר פרסום הטור, נחתו בתיבת המייל שלי שני סיפורים, שניהם מטרידים ומזעזעים כאחד, כאשר גולשים שקראו את הטור הראשון על המלכודת בחיפה, פנו אליי עם מקרים דומים - כדי שאעזור להם בעניין.

הסיפור הראשון שקיבלתי, סיפר על מתווך בירושלים שמספר בדותות לאנשים על השקעות ותשואות, והוא ביקש שהם יביאו לו כסף ו'הוא כבר ינהל להם את הכול'. בפועל, מה שאותו מתווך עשה, הוא קנה להם דירה ברחוב נידח בחיפה המאוכלס במשפחות ערביות וסוציו אקונומיות נמוכות.

הם סמכו על אותו מתווך וכמובן לא בדקו בכלל, אבל יותר מהמיקום הבעייתי, התברר שמדובר בדירה בעייתית שלא היה ניתן לרשום עליה משכנתא. בתמימותם, הם העבירו לו את התשלום, וכעת שרוצים לשלם את הייתרה אין להם מזומן להעביר והעסקה תקועה. המתווך מבחינתו לקח את העמלה - ונעלם.

סיפור נוסף על מתווך שמכר דירה בחיפה בתוספת של שליש מחיר על המחיר שנתן השמאי, וזאת בטענה שיש זכויות בניה ושהם יוכלו לבנות בהמשך. גם בסיפור הזה הם סמכו על המתווך ולא בדקו, אבל מה שהם לא יודעים שמדובר באוכלוסייה לא פשוטה ויש שם הרבה השתלטויות על שטחים ולא יתנו להם לבנות. יתרה מכך, למרות שטען שהשכיר את הדירה - הוא מעולם לא מסר להם את חוזה השכירות והצ'קים.

( צילום מסך )

איך אברכים עדיין נופלים בהשקעות נדל"ן?

אז איך קורה שאנשים עדיין נופלים בהשקעות נדל"ן ומעבירים כספים בעיניים עצומות למתווכים עלומים? יש לכך מספר סיבות:

הסיבה הראשונה: אנשים חושבים שישיגו כסף קל. או יותר נכון חושבים שאפשר להשיג כסף קל. הם אומרים לעצמם "נשקיע בנדל"ן ותוך זמן קצר מחיר הדירה יעלה ונגרוף חצי מיליון בקלות", מה לעשות שהמציאות רחוקה מכך - בפרט בפריפריה שהעלייה מתונה יותר ולוקחת זמן ארוך.

הסיבה השנייה: פעמים רבות מדובר באברכים תמימים, שמגיעים מעולם טהור של אמת ואמון ולא חושדים שיש שקרנים.

הסיבה השלישית: קניית דירה זוהי בירוקרטיה מסובכת הדורשת ידע והבנה, והרבה משקיעים מסתמכים על אינטואיציות ותחושות בטן המקנות להם ביטחון בהשקעה - אבל בפועל אין להם מספיק ידע.

הסיבה הרביעית: בקהילות רבות מפחדים להפגין עושר ויוקרה, ומעדיפים לעסוק את העסקאות 'מתחת לרדאר' כדי שלא ידעו, או שמפחדים להתייעץ מה נכון לעשות בגלל עין הרע וכו'.

הסיבה החמישית: באופן טבעי אנשים אוהבים לספר על הצלחות - ומסתירים את הכישלונות. כאחד שמלווה כלכלית משפחות רבות, לעיתים נקודת המפנה לרעה הייתה כאשר היה איזשהו הפסד - והתביישו לספר על כך. כך יוצא שגם אם מישהו מפסיד, הוא מתבייש לספר ואז א"א למנוע את הבאים.

הבעיה היא, שאצלנו במגזר גם כישלון כזה לא מונע להשקיע שוב - בגלל הנורמה 'לתת דירה' ואיזה לחץ שחייבים מלא דירות - וכך יוצא שגם אלו שלא מתאימים קונים.

בטור בשבוע הבא אכתוב לכם חמישה כללי זהב שכל משקיע מתחיל חייב להכיר לפני שהוא יוצא לדרך, ואף במהלך ההשקעה עצמה.

הכותב הינו יועץ נדל"ן המלווה משפחות ומשקיעים ובעל חברת ניהול נכסים בחיפה והקריות. לכל פניה ושאלה אני זמין עבורכם במייל ysraelkikar@gmail.com.