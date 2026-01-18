תנופת התפתחות דרמטית בעיר הדרומית ערד עם השלמת עסקת המכר הגדולה: קבוצת יזמים חרדים מקומיים רכשה את חלקו של קונצרן הנדל"ן 'אשטרום' בקניון המרכזי בעיר, 'קניון ערד'. הבעלים החדשים המגיעים מתוך הקהילה החרדית בעיר עומדים בקשר רציף עם הרבנים ועם נציגי העירייה במטרה להתאים את הקניון לרוח העיר, שאוכלוסייתה החרדית צמחה מאוד בלעה"ר בשנים האחרונות.

ואכן, ההתבססות הקהילתית וההתרחבות המשמעותית של הציבור החרדי בעיר ערד מקבלות עתה משנה תוקף, עם ההודעה על השלמת עסקת המכר של הקניון המרכזי בעיר.. היזמים, תושבי העיר מזה 15 שנה רכשו את מלוא הבעלות בקניון – מידי חברת אשטרום ושותפים פרטיים נוספים תמורת סכום מרשים של כ-40,000,000 ש"ח.

הקניון, הממוקם בליבה האסטרטגי של העיר על מגרש בשטח של כ-20 דונם, כולל שטח מבונה קיים של כ-13,500 מ"ר בשתי קומות מסחר, המשרתים את כלל האוכלוסייה הצומחת באזור. הנכס עובר לידיים פרטיות בשיא כוחו, כאשר נתוני התפוסה שדווחו עומדים על כ-94%, נתון המשקף ביקוש קשיח ויציבות כלכלית מוכחת בלב המטרופולין החרדי המתפתח בדרום. חשוב להבין כי זהו מרכז הקניות היחיד בעיר בלב אוכלוסייה צומחת שאין לה אלטרנטיבה מסחרית מקבילה, מה שמייצר ביקוש יציב ויומיומי לאורך כל השנה.

מעבר לפעילות השוטפת המניבה הכנסות שנתיות משמעותיות, היזמים זיהו בנכס פוטנציאל השבחה שטרם מומש. על פי התוכניות הקיימות, הקרקע כוללת זכויות בנייה בלתי מנוצלות בהיקף אדיר של כ-40,000 מ"ר נוספים. פיתוח שטחים אלו צפוי לשדרג משמעותית את תשואות הנכס ולהפוך אותו למרכז התעסוקה והמסחר הגדול ביותר בדרום עבור המגזר החרדי והדתי.

כאמור, בנוסף לצפי הפיתוח העתידי, הנכס מהווה עוגן כלכלי מיידי כמענה לביקוש קיים ובוער שמחפש פתרונות עכשיו. הקניון מרכז אליו תנועה יומיומית ערה של תושבים שזקוקים למרכז מסחרי מותאם, והיעדר אלטרנטיבה מקבילה בעיר מבטיח את איתנותו של המרכז.

הבעלים החדשים כבר פועלים במרץ לשינוי תמהיל השוכרים כך שיתאים לדמוגרפיה המשתנה של ערד. כיום, שטחי השיווק בקניון עומדים על כ-8,000 מ"ר, מתוכם כ-2,100 מ"ר בבעלות רשת מזון ידועה והיזמים מנהלים מגעים מתקדמים להכנסת מוצרים בכשרות מהודרת שתיתן מענה לצרכי אלפי המשפחות החרדיות בעיר. בנוסף, מתוכננת כניסה של מותגי אופנה חסידית, הלבשה והנעלה מותאמת למגזר בסטנדרטים גבוהים.

"אנחנו חיים ונושמים את צרכי האוכלוסיה המקומית בערד כבר עשור וחצי", אומרים היזמים המשלבים רקע בינלאומי עם ניהול נכסים. "זיהינו שההנהלה המרוחקת לא השכילה לקרוא את המפה המקומית המשתנה. אנחנו בשיח רצוף וחיובי מאוד עם רבני הקהילה ועסקניה, גורמים בשלטון המקומי והנהלת העירייה. כולם מבינים שההצלחה של הקניון היא ההצלחה של העיר. כשיש קניון חזק ומותאם – כולם מרוויחים".

הידיעה על רכישת הנכס התקבלה בסיפוק רב בקרב תושבי העיר, המייחלים למרכז קניות מודרני שיכבד את צרכיהם הייחודיים. בימים הקרובים יחלו הבעלים החדשים בסדרת פגישות עם השוכרים הקיימים ועם נציגי רשתות שיווק ארציות המבקשות להרחיב את פעילותן בערד, לאור הגידול הדרמטי בכוח הקנייה של המגזר החרדי והדתי בעיר ובסביבתה.

כאמור, היזמים צפויים לשלב בקניון ערד חנויות המותאמות לציבור המהדרין ומותגים מותאמים: "מדובר בנכס עם פוטנציאל אדיר שהיה זקוק לניהול מקומי המכיר את הקהילה", נמסר.