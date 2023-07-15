ציבור מגוון של מאות אנשי עסקים ויזמים שומרי תו"מ, השתתפו בכנס השנתי ה-3 של בנק הפועלים לבעלי עסקים בציבור החרדי | הכנס עמד בסימן "לא רק פועלים, יוזמים" | ידין ענתבי, מנכ"ל בנק הפועלים אמר בדבריו בפני באי הכנס, כי הוא מעריץ את רוח היזמות העסקית הקיימת בציבור החרדי. "היזמות היהודית והאמביציה להצליח זו תמצית היזמות"
במפגש העסקי של ארגון BIZCO החממה העסקית ומרחב הזדמנויות, לו העניק בנק מרכנתיל חסות, השתתפו בתיה אשכנזי סגנית מנהל סניף רבי עקיבא בבנק מרכנתיל ומנהלת מח' פרטית, ומיכאל כרמי אחראי מח' עסקית בסניף. המפגש התקיים במרכז אחים ליזמות ועסקים בבני ברק, ובמהלכו הוצגו מגוון פתרונות האשראי שמעמיד מרכנתיל לפעילויות עסקיות שונות וכן את חשיבות התקשורת האפקטיבית והמדויקת עם הבנק (פיננסים)
שוק המשרדים התאושש במהירות לאחר הקורונה ורושם שיאים של ביקושים מחברות הייטק ואחרות • תל אביב מובילה את טבלת המחירים אך גם אזור צפון בני ברק מתחיל להתעורר • היזם יקי רייסנר הבונה מגדלי משרדים בצפון ב"ב: "מתחילים לראות את הזליגה לכיוון צפון בני ברק. עם הפעלת הרכבת הקלה באזור נראה זינוק משמעותי במחירים" (נדל"ן)