ציבור מגוון של מאות אנשי עסקים ויזמים שומרי תו"מ, השתתפו בכנס השנתי ה-3 של בנק הפועלים לבעלי עסקים בציבור החרדי. הכנס עמד בסימן "לא רק פועלים, יוזמים". ידין ענתבי, מנכ"ל בנק הפועלים אמר בדבריו בפני באי הכנס, כי הוא מעריץ את רוח היזמות העסקית הקיימת בציבור החרדי. "היזמות היהודית והאמביציה להצליח זו תמצית היזמות". הבנק מזהה בחברה העסקית במגזר החרדי "רעב" אמיתי לעשייה ולהתרחבות עסקית. בנק הפועלים, שיש לו עבר עשיר בשיתוף פעולה עם החברה החרדית, נכון להיות שותף במימושו, והכנס מהווה נדבך נוסף בהעמקת הקשר. רבים מבאי הכינוס ניצלו את ההזדמנות למפגש ישיר בלתי אמצעי עם מנכ"ל הבנק, ראשי החטיבות והאגפים.

הכנס נפתח בדבריו של כפיר רמז מנהל אגף הסניפים, שסקר את פעילותו הענפה של הבנק שהנו המוביל במגזר החרדי. בדבריו ייחד מקום נכבד בסקירתו לבנקאות החברתית והמרכז לצמיחה פיננסית. בדבריו חשף כי כ-92% מהפעולות בסניפי הבנק באזורים החרדים המובהקים מתבצעות באופן עצמאי ויעיל על ידי הלקוחות. בנוסף הדגיש כי הבנק מייחד תשומת לב מיוחדת לעסקים קטנים ובינוניים שכן הם הקטר של המשק.

ר' ישראל דקלבוים, מנהל המגזר החרדי בבנק הפועלים ציין כי הכנס השנתי הפך למסורת ולפלטפורמה ייחודית המאפשרת מפגש בלתי אמצעי עם שרשרת הניהול כולה, המגיעה במיוחד כדי להקשיב, ללמוד ולהכיר מקרוב את צרכי השטח - זאת בנוסף למדיניות הדלת הפתוחה לאורך כל ימות השנה. עוד הוסיף כי הכנס מוסיף ערך ועניין ליזמים וותיקים וליזמים בתחילת דרכם, לבעלי עסקים מענפים שונים, למנהלי עמותות וקהילות, וליועצים מובילים בתחום המשכנתאות והעסקים.

עניין רב גילו המשתתפים בפאנל של יזמים בתחומים שונים בהנחייתו של איש התקשורת אבי מימרן. הר"ר ישראל גורט, יזם הייטק ומנכ"ל חברת הסייבר Reflectiz סבור "שרוח היזמות קיימת המון בציבור החרדי". "יזמות זה מקצוע ולא משנה התחום". "יזם טוב קם כל בוקר ושואל עצמו מה אפשר לעשות יותר טוב". הר"ר ישראל מורגנשטרן, יו"ר קבוצת רדיסון להשבחת נדל"ן מזהה שבציבור החרדי יש "ראשים טובים שרגילים לשקלא וטריא ומגלים עניין רב בעולם היזמות. הדבר החשוב ביותר להצלחה בעסק זה למצוא את האנשים הטובים ביותר לידך. בנק הפועלים הוא הדוגמא לכך, בנק הפועלים הוא בנק של אנשים".

הר"ר עקיבא זורבין בעלים ויו"ר של קבוצת ISA GROUP הצביע על 3 תובנות המובילות להצלחה כלכלית: היחס לשותפים - תהיו אמיתיים אחד עם השני. מתן מעשר - עשר בשביל שתתעשר, והתובנה השלישית ביחס לעובדים - ביומו תיתן שכרו. כיזם שרואה את כל היזמים הצעירים הנמרצים והרעבים שיושבים באולם - זה נותן כוחות ואנרגיה ומחזק את הבטחון שיש על מה לבנות פרויקטים מיוחדים, שיש ציבור שיידע להשתלב בהם כמו פרויקט "עיר עולם" פרויקט ההתחדשות העירונית בירושלים.

במענה לשאלה, איזו עצה היה משיא ליזמים צעירים השיב הבמאי ומיוצרי "ברדק" מני וקשטוק, כי העצה היעוצה והבדוקה היא - "מעשר כספים" . "ב-14 שנות פעילות העסק שלי, למדתי שהמעשר הוא לא רק סעיף חובה, אלא הוא הדלק של העסק. זה מה ששומר על הברכה בשגרה. וכשמרגישים שמשהו קצת חורק או לא הולך בקלות – הוספה במעשר היא הדרך שלי לשחרר את הפלונטר. אני מחזק את גיזרת המעשר ורואה איך פתאום הכל משתחרר ונפתח.

בערוץ פנימי לסיכום הכנס אמרה גב' פזית גרפינקל - משנה למנכ״ל הבנק והממונה על החטיבה הקמעונאית, "כי המגזר החרדי הוא חלק משמעותי בחברה שלנו - עם קהילה יציבה, ויזמות שמתפתחת ומתחזקת כל הזמן. בכנס השנתי לבעלי העסקים, ראיתי מקרוב איך מסורת וחדשנות חיים זה לצד זה, בצורה שמתאימה לקצב ולדרך של כל עסק. בנק הפועלים ימשיך להיות שותף בדרך הזו - לא רק באשראי, אלא גם בליווי וכלים שמאפשרים צמיחה והתפתחות, בצניעות ובהקשבה. אנחנו כאן בשבילכם, וביחד נמשיך להתקדם"