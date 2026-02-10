1.5 מיליארד נחתכו: הדו"ח חשף את המחדל הענק בשיקום עוטף עזה

דו"ח מבקר המדינה שפורסם אחר הצהריים (שלישי) מטיל פצצה פוליטית וחברתית, וחושף כי גם שנה וחצי לאחר האסון הנורא של שמחת תורה תשפ"ד, המדינה ממשיכה לגמגם בשיקום חבל התקומה. בעוד תושבי שדרות והמועצות האזוריות מצפים למעשים ממשיים, המבקר חושף תמונה עגומה של סחבת ממושכת, קיצוצים שרירותיים וחוסר תכנון בסיסי שמותיר פצעים פתוחים בשטח.

הממצא המרכזי מצביע על כך שתוכנית החומש האסטרטגית עודכנה רק באוקטובר 2024 – עיכוב בלתי נתפס של כ-16 חודשים מאז פרוץ המלחמה. אם לא די בכך, תקציב הפיתוח נחתך בבת אחת מ-5 מיליארד ש"ח ל-3.5 מיליארד ש"ח בלבד, ללא כל סדר עדיפויות שקוף או הסבר ראוי. הקיצוץ הדרמטי הותיר את ראשי הרשויות בעוטף בערפל מוחלט לגבי עתידם.

"קניבליזציה של כוח אדם" - כך מגדיר המבקר

אחד הממצאים החמורים נוגע למצב בו תמריצים כלכליים שניתנו לעובדים בתוך חבל התקומה גרמו לנטישה המונית של צוותי הוראה ורווחה בערים סמוכות כמו נתיבות ואופקים. המבקר מכנה זאת "קניבליזציה של כוח אדם" – תופעה שבה פתרון בוצע על חשבון אזורים אחרים הזקוקים אף הם לשירותים חיוניים.

בתחום החינוך נחשף נתון מקומם במיוחד: בעוד תלמיד הלומד במוסד חינוכי בתוך חבל התקומה זוכה לסל תקציבי של כ-5,866 ש"ח, חברו שפונה למוסד מחוץ לאזור מקבל רק 442 ש"ח – פער בלתי נתפס של פי 13! עבור משפחות חרדיות רבות המתגוררות באזור, המשמעות היא שילדיהם שלומדים בישיבות ובמוסדות חינוך מחוץ לאזור נפגעים באופן קשה מהאפליה התקציבית.