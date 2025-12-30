מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, הציג היום (ג') תמונת מצב מדאיגה וחריפה במיוחד בנוגע לפרויקט התשתית הגדול ביותר בתולדות המדינה: המטרו של גוש דן. לפי המבקר, המיזם הלאומי שנועד לחלץ את ישראל מהפקקים, נמצא כעת במסלול התנגשות עם המציאות הכלכלית והניהולית.

במהלך סקירה מיוחדת שפרסם, הדגיש אנגלמן כי מדובר בפרויקט בעל השלכות אדירות – מחפירת 300 קילומטרים של מנהרות ועד שינוע מיליוני קוב אדמה בלב המרכז הצפוף. אולם, למרות ההיקף המפלצתי, המבקר מזהיר כי הכשלים כבר זועקים מהשטח: "הדחיות בביצוע גורמות לנזק של עשרות מיליארדי שקלים לציבור הישראלי", הבהיר אנגלמן.

5 עובדים לפרויקט של 177 מיליארד אחד הנתונים המדהימים ביותר שחשף המבקר נוגע ל"רשות המטרו". למרות שהרשות הוקמה כבר ב-2021, היא מתופעלת כיום על ידי חמישה עובדים בלבד. אנגלמן תקף את הסחבת במינוי מנהל לרשות, שגויס רק לאחר שלוש שנים וכיהן בתפקידו חודשים ספורים. "כיצד ייתכן שאין מנהל לרשות האחראית על פרויקט שעלותו עומדת על 177 מיליארד שקלים?", תהה המבקר והגדיר זאת כפגיעה קשה בניהול המיזם.

כאוס בדרכים וחוסר במומחים מעבר לכשל הניהולי, אנגלמן הצביע על חוסר מוכנות לוגיסטי מדאיג. לדבריו, נת"ע ומשרד התחבורה טרם נערכו לקליטת 16,000 העובדים הזרים והמומחים הנדרשים לפרויקט, וטרם גובשה תוכנית להתמודדות עם אלפי המשאיות שצפויות להציף את כבישי גוש דן ולשתק את התנועה.

הסיכון הכספי: המיליארדים שנעלמו מבקר המדינה לא חסך בביקורת גם מהיבט המימון, וציין שלושה "סיכונים מהותיים" שמרחפים מעל המיזם:

אומדן חסר: פערים של מיליארדי שקלים בין התקציב המאושר לעלויות בפועל.צניחה בהכנסות: ירידה צפויה במיסי ההשבחה, שאמורים לממן מחצית מהפרויקט.אדישות האוצר: העדר מתווה ממשלתי למימון תקופת הביניים, מה שיוצר חור תקציבי של עשרות מיליארדים.

את דבריו סיכם אנגלמן בקריאה דחופה לשרת התחבורה ולשר האוצר להתעורר בזמן: "מיזם המטרו מחייב קשב ניהולי ותיאום מרבי. על הממשלה לפעול באופן מיידי לתיקון הליקויים לטובת כלל אזרחי ישראל".