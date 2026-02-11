הוועדה למיזמים ציבוריים דנה היום (רביעי) בהצעת חוק הגברת התחרות בשירותי תאגידים בנקאיים מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית.

אל הדיון הצטרף שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שהסביר כי הרפורמה תקל על יוקר המחייה והעביר ביקורת חריפה על הבנקים שלא הקלו על הצרכנים בתקופת המלחמה. איגודי הבנקים טענו כי הם בעד תחרות בענף, אך צריך לבחון את פרטי החוק כדי לא להביא לכשל שוק.

הצעת החוק מבקשת ליצור מתווה רישוי בנקאי מדורג שיאפשר כניסה של שחקנים חדשים לענף הבנקאות. המתווה המדורג אמור לאפשר התמחות בפעילות בנקאית מצומצמת המיועדת למגזר הקמעונאי באמצעות הגדרת בנקים קטנים ובנקים זעירים. הצעת החוק מבקשת לבטל סוגי רישיונות בנקאיים ייעודיים קיימים ולהסמיך את המפקח על הבנקים לקבוע את היקף העיסוקים המותרים לבנקים קטנים ולהרחיבם. בנוסף מוצע לקבוע הקלות והחרגות מחלק מהחובות החלות לפי דיני הבנקאות והשירותים הפיננסיים על בנקים.

יו"ר הוועדה ח"כ אוהד טל פתח את הדיון והסביר כי הרפורמה על הבנקים נוגעת בכל משק בית בישראל: "המטרה היא לפתוח את שוק הבנקאות לתחרות, לאפשר כניסת בנקים קטנים ושחקנים חדשים, ולהפוך את המערכת הבנקאית לכזאת שמשרתת טוב יותר את הציבור ואת הכלכלה הישראלית. המערכת הבנקאית בישראל ריכוזית מאוד, גם בהשוואה בינלאומית וזה מתורגם לפגיעה ישירה ביוקר המחיה. הרפורמה שאנחנו דנים בה היום באה לשנות את זה. יותר תחרות פירושה מחירים נמוכים יותר, שירות טוב יותר, ויותר כוח בידי האזרח לבחור". ח"כ טל הסביר כי בשנים האחרונות נוצרה תשתית חקיקתית רחבה שביקשה לעודד תחרות בין הבנקים והרפורמה תשלים את המהלך לטובת הצרכן הישראלי.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר כי הוא מצפה לצמיחה במשק בשל הרגיעה בלחימה: "אני מקווה שאחרי שנסיים את הרפורמה ייכנסו לפחות חמישה בנקים חדשים לתחום. כדי לעודד צמיחה במשק צריך להגדיל את ההיצע לפתרונות אשראי גדולים ומגוונים. כיום הבנקים הם היחידים שיכולים לקנות בזול ולמכור ביוקר. לא יכול להיות שיהיה שוק כל כך מצומצם עם רווחים כל כך גדולים. אני רוצה לעודד את הצרכנים לעבור בין בנקים ובשביל זה צריך הצעות אטרקטיביות במיוחד ומיזמים חדשים".

השר סמוטריץ' יצא בביקורת חריפה נגד התנהלות הבנקים במלחמה: "אני לא מסתיר את הכאב שיש לי עליכם בשנתיים אחרונות. כל עם ישראל נכנס תחת האלונקה ואתם לא הייתם שם בזמן שיכולתם לעזור עם רווחי העתק שלכם. זה לא כי עבדתם קשה, אלא כי בנק ישראל העלה את הריבית ולא גלגלתם את זה על פיקדונות שלנו. מה היה קורה אם הייתם מורידים את גובה האשראי לעסקים? העברתם אותם מסלולי גיהינום. לא נכנסתם מתחת לאלונקה הכלכלית וזה בגלל הריכוזיות".

נציגת משרד האוצר טל ישראלי אמרה כי משק בית ממוצע בישראל מוציא 16.5 אלף שקלים בשנה על שירותים בנקאיים: "כשמדברים על יוקר המחייה מדברים על ההשפעה הישירה של הבנקים על ההוצאות. המערכת הבנקאית שלנו יציבה וחזקה אבל גם ריכוזית. עבדנו מאוד קשה כדי לייצר תשתית לתחרות בין הבנקים כמו היתר בנקים דיגיטליים ורפורמת הניידות בבנקים. המטרה שלנו עכשיו להכניס שחקנים חדשים דרך בנקים קטנים שידעו לתת אשראי דווקא למשקי הבית ולעסקים הקטנים".

בהמשך הדיון הסבירה ישראלי כי הצעת החוק מבקשת לאפשר רישיון מדורג וחלקי לבנקים קטנים שיתמקדו בנושא מסוים וידעו לתת לו מענים ייעודיים ולא יספקו את מלוא השירותים שיש לבנקים הגדולים. "אנחנו רואים בשלות של השוק למהלך הזה וגם רואים כבר התעניינות מגורמים חיצונים שיכנסו לתחרות הזו", סיכמה ישראלי

חברי הכנסת מהאופוזיציה בירכו על הרפורמה וקבעו כי יש בה תמיכה מלאה מכל חלקי הבית, אך סד הזמנים הקצר יכול לעורר בעיות רבות. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן: "הרפורמה חשובה, אבל כשמבנה השוק כל כך כושל צריך לוודא שהציבור לא ישלם על זה מחיר עד שתעבור הרפורמה . אנחנו רואים את זה ברווחי העתק שעשו הבנקים. ניסינו לטפל בזה בהצעות חוק מדודות, אבל נעצרנו בוועדת שרים לחקיקה. הרפורמה הזו היא מעט מדי מאוחר מדי, בזמן שחלף פגענו בציבור. אתם רוצים לשנות את מבנה שוק הבנקאות, אבל חשוב לעשות זאת בזהירות כי כשעושים טעויות במבנה, יהיה קשה לתקן".

נציגי הבנקים הקטנים שנכנסים לשוק הסבירו שהרפורמה חייבת לכלול רגולציה שונה כלפיהם כדי שהם יוכלו להתחרות בבנקים הגדולים. רחלי ביגמן נציגת הבנק דיגיטלי וואן זירו: "45 שנה לא קם בישראל בנק חדש עד שאנחנו הגענו. להקים בנק חדש שנותן את כל השירותים ולא בנק רזה עולה הרבה כסף. ברפורמה צריך שתהיה הבחנה בין שחקנים חזקים ומבוססים לשחקנים קטנים - אי אפשר שיהיו לנו את אותם תנאים רגולטורים כי אחרת הרפורמה תתמסמס מהר מאוד. כבר עכשיו יש לנו מאות אלפי לקוחות ואנחנו יכולים להוביל את המהלך החשוב שמנסים לקדם פה".

נציג איגוד הבנקים איתן מדמון טען כי בבנקים לא מפחדים מתחרות ואף מעודדים אותה: "הבנקים בישראל נתנו מתווים בשווי של מיליארדים במהלך המלחמה ובאופן חריג ויתרו על גביית תשלומים במועדם לאוכלוסיות שנפגעו בתקופה הזו. לא צריך להעניש אותנו שאנחנו זוכים לפריון. אנחנו לא נגד תחרות ונגד הרפורמה, אלא צריך לסדר בה כמה דברים. יש לרפורמה הזו הרבה כוונות טובות, אבל צריך לוודא שלא עושים טעויות שבסוף מאיינות את המטרות שלה".