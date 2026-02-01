לא מדובר בפרויקט נקודתי, אלא בשכונה חדשה בקנה מידה רחב. מתחם מגורים שלם הכולל מספר רב של בנייני מגורים, שתוכננו כיחידה אחת, עם חשיבה כוללת על חיי קהילה, תנועה, מרחב וחיבור נכון בין הבניינים, הרחובות והשטחים הציבוריים.

נופי הכרם, שכונה חדשה ומתוכננת, המשתלבת באופן טבעי במרקם החיים של ביתר. פיתוח סביבתי מתקדם, כבישים רחבים, גינות מטופחות, מוסדות חינוך ושטחי ציבור שנבנו בסטנדרט גבוה, כל אלה יוצרים סביבת מגורים נוחה, איכותית ומודרנית, מבלי לוותר על האופי הביתרי המוכר.

הציר החדש שלכם מתחיל כאן: לחצו לכל הפרטים על המהפכה של ביתר>>

הנוף כאן הוא חלק בלתי נפרד מהבית, נוף ירוק בראשיתי המשובץ בכרמים וגגות אדומים, כזה שנכנס פנימה דרך החלון והמרפסת, ויוצר תחושה של רוגע ואוויר פתוח, בכל עונות השנה. כשהבנייה מתפרסת על פני שכונה שלימה, גם הנוף מקבל משמעות אחרת, תחושת מרחב ואוויר שנשמרים כחלק מהתכנון.

תמהיל הדירות בנופי הכרם תוכנן למשפחות שחושבות קדימה: דירות 3-5 חדרים מרווחות, דירות גן, דופלקסים ופנטהאוזים עם מרפסות סוכה גדולות, בתכנון מוקפד ומפרט פרמיום, בית שיודע לגדול יחד עם המשפחה, ולהתאים את עצמו לקצב החיים המשתנה.

מאחורי הפרויקט עומדות קבוצת נתנאל, עם ניסיון של עשרות שנים בבנייה וייזום בארץ ובעולם, וקבוצת קשת גיבורים, שילוב של עוצמה, אמינות והיכרות עמוקה עם הצרכים של הקהל החרדי. יחד הן יוצרות תמהיל מדויק של איכות, קהילה וביטחון.

נופי הכרם היא לא רק שכונה חדשה. זה הציר שעליו החיים שלכם מתקדמים.

