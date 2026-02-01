כיכר השבת
ציר החיים" החדש

הפרויקט החדש ששובר את כללי המשחק בביתר: "סטנדרט שלא נראה בעיר מעולם"

בעיר שבה הקהילה, חיים של תורה ואיכות החיים נפגשים, נבנה ציר חדש. ציר שמחבר בין ביתר הוותיקה לבין עתיד של תכנון מתקדם, מרחב ונוף פתוח. שכונת נופי הכרם מציבה סטנדרט חדש למגורים בעיר, ומציעה חוויית חיים מדויקת למשפחות שמחפשות יותר מבית, משפחות שמחפשות מקום לגדול בו (נדל"ן)

צג
מקודם |
ציר חדש שישנה את חייכם (צילום: שאטרסטוק)

לא מדובר בפרויקט נקודתי, אלא בשכונה חדשה בקנה מידה רחב. מתחם מגורים שלם הכולל מספר רב של בנייני מגורים, שתוכננו כיחידה אחת, עם חשיבה כוללת על חיי קהילה, תנועה, מרחב וחיבור נכון בין הבניינים, הרחובות והשטחים הציבוריים.

נופי הכרם, שכונה חדשה ומתוכננת, המשתלבת באופן טבעי במרקם החיים של ביתר. פיתוח סביבתי מתקדם, כבישים רחבים, גינות מטופחות, מוסדות חינוך ושטחי ציבור שנבנו בסטנדרט גבוה, כל אלה יוצרים סביבת מגורים נוחה, איכותית ומודרנית, מבלי לוותר על האופי הביתרי המוכר.

הציר החדש שלכם מתחיל כאן: לחצו לכל הפרטים על המהפכה של ביתר>>

הנוף כאן הוא חלק בלתי נפרד מהבית, נוף ירוק בראשיתי המשובץ בכרמים וגגות אדומים, כזה שנכנס פנימה דרך החלון והמרפסת, ויוצר תחושה של רוגע ואוויר פתוח, בכל עונות השנה. כשהבנייה מתפרסת על פני שכונה שלימה, גם הנוף מקבל משמעות אחרת, תחושת מרחב ואוויר שנשמרים כחלק מהתכנון.

תמהיל הדירות בנופי הכרם תוכנן למשפחות שחושבות קדימה: דירות 3-5 חדרים מרווחות, דירות גן, דופלקסים ופנטהאוזים עם מרפסות סוכה גדולות, בתכנון מוקפד ומפרט פרמיום, בית שיודע לגדול יחד עם המשפחה, ולהתאים את עצמו לקצב החיים המשתנה.

מאחורי הפרויקט עומדות קבוצת נתנאל, עם ניסיון של עשרות שנים בבנייה וייזום בארץ ובעולם, וקבוצת קשת גיבורים, שילוב של עוצמה, אמינות והיכרות עמוקה עם הצרכים של הקהל החרדי. יחד הן יוצרות תמהיל מדויק של איכות, קהילה וביטחון.

נופי הכרם היא לא רק שכונה חדשה. זה הציר שעליו החיים שלכם מתקדמים.

הציר החדש שלכם מתחיל כאן: לחצו לכל הפרטים על המהפכה של ביתר>>

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בנדל"ן:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר