השוטרים גילו: כך הנהג החרדי שנעצר לבדיקה שיקר להם במצח נחושה

צעיר בן 22 מהעיר החרדית ביתר עילית נעצר לחקירה בידי משטרת ישראל לאחר שנהג ברכב פסול לנסיעה, ולאחר שהתחזה לאדם אחר במהלך בדיקה משטרתית.

זה קרה במהלך פעילות שוטרי התנועה של מרחב יהודה במחוז ש"י. השוטרים בדקו סמוך לצומת אל-חאדר צעיר בן 22, תושב ביתר כאמור, ועלה כי הוא נוהג ברכב שניתן לגביו איסור על השימוש בו. "בכך הרכב והנוהג בו מהווים סיכון למשתמשי הדרך", מסרה המשטרה.

בעקבות חשד שהתעורר בקרב שוטרי התנועה, בוצעה בדיקה מעמיקה לנהג. ואז התברר כי הצעיר ניסה להתחזות לאדם אחר בפני השוטרים - זאת מתוך מטרה להסתיר כי הינו ׳נהג חדש׳ פסול לנהיגה על ידי בית משפט. "בכך למעשה הרי שמדובר כעת בסכנה כפולה שבעתיים- רכב שאינו תקין ונהג שהורחק מהכביש על ידי בימ"ש", הוסיפה המשטרה.

הנהג החשוד נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה בעניין המשך נהיגתו בניגוד להחלטה שיפוטית שהושתה כאמור, ובשל ניסיון זה להכשיל את השוטרים תוך התחזות לאחר, ללא הצלחה.

בנוסף, ערך קצין משטרה שימוע לחשוד והורה על השבתת הרכב למשך 30 ימים. בכוונת המשטרה באמצעות התביעה המשטרתית, למצות את הדין עם הנהג בהליך מהיר. כך מסרה היום המשטרה.