"היינו פסע מאסון"

דרמה בישיבה: חדר בפנימייה החל לעלות באש בזמן שהבחורים ישנים - בנס הצליחו להימלט

הבוקר פעלו לוחמי אש ממרחב יהודה בשריפה שפרצה בישיבה בביתר עילית | לוחמי האש שהגיעו למקום זיהו שריפה במבנה יביל המשמש למגורי תלמידים, ופעלו לכיבוי השריפה ולמניעת התפשטות האש למבנים סמוכים | חוקר השריפה מסר: "היינו פסע מאסון בשריפה זו, מדובר בחדר שבו ישנו תלמידי ישיבה, ואלמלא היו מתעוררים מרעש השריפה, האירוע היה נגמר אחרת" (בארץ)

כיבוי השריפה (צילום: כבאות והצלה מחוז יו"ש)

בשעות הבוקר (שישי) פעלו לוחמי אש ממרחב יהודה בשריפה שפרצה בישיבה סמוך לרחוב צמח צדק בעיר ביתר עילית. לוחמי האש שהגיעו למקום זיהו שריפה במבנה יביל המשמש למגורי תלמידים, ופעלו לכיבוי השריפה ולמניעת התפשטות האש למבנים סמוכים.

עם סיום פעולות הכיבוי החלה חקירה במקום המעלה כי שמיכה של אחד התלמידים נפלה תוך כדי השינה על תנור סלילים ששימש לחימום החדר, התלקחה והאש תפסה את המבנה כולו.

רס"ר שמעון אלמקייס חוקר השריפה מסר: "היינו פסע מאסון בשריפה זו, מדובר בחדר שבו ישנו תלמידי ישיבה, ואלמלא היו מתעוררים מרעש השריפה, האירוע היה נגמר אחרת. תנורי הסלילים הנם סכנה גדולה, ואין זו הפעם הראשונה שבה אנו רואים שריפה כתוצאה משימוש בתנור זה".

בכבאות והצלה שבים ומדגישים את הכללים המצילים חיים:

  1. השתמשו באמצעי חימום בטוחים כגון: מזגנים, רדיאטורים והסקות.
  2. התקינו גלאי עשן, גלאי העשן מתריע על פרוץ השריפה ומאפשר לנו להימלט ולמלט את היקרים לנו.
  3. במקרה שריפה חייגו 102 ללוחמי האש.

