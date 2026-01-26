פאלאצו דריו (במרכז) על גדת התעלה הגדולה ( צילום: שאטרסטוק )

על גדות התעלה הגדולה בוונציה, ניצב אחד המבנים המרשימים והידועים לשמצה בעולם: "קא' דאריו" (Ca' Dario). הארמון המרהיב מהמאה ה-15, פנינה של תקופת הרנסנס הממוקמת ברובע דורסודורו היוקרתי, מוצע כעת למכירה עבור סכום המוערך ב-20 מיליון אירו. עבור סוכני הנדל"ן מדובר בנכס היסטורי משוחזר להפליא, אך עבור המקומיים מדובר במבנה שנושא עליו קללה עתיקה של מוות ומזל רע, שלא הרפתה מבעליו לאורך המאות.

המבנה כולל תשעה חדרי שינה, שמונה חדרי אמבטיה, נברשות זכוכית מוראנו, אולמות קבלה מעוטרים בפרסקאות ומרפסת גג המשקיפה על העיר.

חדר רחצה בארמון ( צילום: בית המכירות )

חשיבותו התרבותית כה גדולה עד שצייר האימפרסיוניזם קלוד מונה הנציח אותו בציוריו במהלך שהותו בעיר ב-1908, והסופר הנרי ג'יימס הזכיר אותו בכתביו. המבנה הוקם במקור בשנת 1489 עבור ג'ובאני דאריו, דיפלומט וסוחר שניהל משא ומתן על הסכם שלום עם העות'מאנים, אך נראה כי השלווה מעולם לא שכנה בין קירותיו. תיעוד מטורף: המתנקשים ירו RPG על רכבו של ראש העיר - שניצל בנס קובי אטינגר | 11:43 הטיקטרקר הפופולרי ביותר בעולם מכר את הפנים שלו תמורת מיליארד דולר דני שפיץ | 12:02 שרשרת הטרגדיות החלה כבר עם משפחתו של דאריו; לאחר מותו, עבר הנכס לבתו מריאטה ששמה קץ לחייה, בעוד בעלה נדקר למוות בעקבות קריסת עסקיו ובנם נרצח במארב ביוון. המוניטין האפל של הארמון הלך והתעצם עם השנים, כשסיפורים על פשיטות רגל ותאונות קשות נשזרו לאורכו. אפילו בשנות ה-60, זמר הטנור המפורסם מריו דל מונקו נפצע קשה בתאונת דרכים בדרכו לצפות בנכס לפני רכישה פוטנציאלית, והמשורר הצרפתי אנרי דה רנייה חלה באורח קשה בעת שהתארח במקום. במחצית השנייה של המאה ה-20 הפך הארמון לזירת רצח מזעזעת כאשר הרוזן האיטלקי פיליפו ג'ורדנו דלה לאנזה נרצח, לאחריו הגיע קיט למברט, מנהל להקת "The Who", שחווה קריסה כלכלית ומת לאחר שנפל במדרגות ב-1981, ובהמשך גם איל ההון ראול גרדיני ששם קץ לחייו לאחר שהסתבך בשערוריית שחיתות גדולה. אפילו בסיסט הלהקה ג'ון אנטוויסל, ששכר את המקום ב-2002, מת מהתקף לב בארצות הברית שבוע בלבד לאחר שובו מהביקור בוונציה.

אולם נשפים בארמון ( צילום: בית המכירות )

הפולקלור הוונציאני הוסיף נופך מצמרר לארמון דרך הכתובת החרוטה על חזיתו: "JOANNES DARIVS GENIO". מספר סיפורים מקומיים טוענים כי ניתן לסדר מחדש את האותיות לאנגרמה לטינית שפירושה המבעית הוא "אני יוצר תחת חורבן בוגדני". הפחד מהנכס כה מושרש, עד שישנם תושבים המסרבים אפילו לעבור לידו, בטענה שהם חשים אי-נוחות רק מעצם המבט על חזיתו הלא-סימטרית.

למרות הצללים הכבדים, נציגי הנדל"ן המטפלים במכירה מנסים להפיח חיים חדשים בנכס. ארנלדו פוסלו מסוכנות "כריסטי'ס" טוען כי ביקר בנכס למעלה מ-150 פעמים ומעולם לא חש בצמרמורת.

הוא מדגיש כי בכל ארמון עתיק בוונציה ניתן למצוא אירועים טרגיים לאורך ההיסטוריה, וכי קא' דאריו הוא בראש ובראשונה פיסת היסטוריה חיה שעברה שימור קפדני,. כעת, נותר רק לראות אם ימצא הקונה שיסכים להשקיע את הונו ביצירת המופת הזו, תוך התעלמות מהאגדה המדממת שממשיכה להדהד לאורך התעלה.