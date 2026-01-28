בענף הנדל"ן הישראלי, המהירות היא אמנם שם המשחק, אך היא חייבת להגיע יחד עם הבנה עמוקה של השטח. יזמים רבים רצים לסגור עסקאות ומגייסים מימון, אך לעיתים מגלים רק בדיעבד כשלים תכנוניים או תמחור שגוי שהופכים את הפרויקט להפסדי. חברת עדית מימון הוקמה כדי לתת מענה בדיוק בנקודה הזו, דרך שילוב בין מהירות תגובה של גוף חוץ-בנקאי לבין בחינה מקצועית ויסודית ששמה את היזם במרכז.

"אנחנו לא מסתפקים בתפקיד של ספקי אשראי בלבד", אומרת רות לוי, מנכ"לית עדית. "התפיסה שלנו היא 'סוף מעשה במחשבה תחילה'. לפני שאנחנו מדברים על הכסף, אנחנו מנתחים את העסקה לעומק.

יש לנו מעטפת מומחים מגוונת שבוחנת את הפרויקט, מנתחת לעומק את הנחות דוח האפס ולעיתים קרובות אנחנו אלו שמסבים את תשומת ליבו של היזם להוצאות שהוא לא לקח בחשבון, או להערכת הכנסות אופטימית מדי או אפילו לתכנון לקוי. המטרה שלנו משותפת – שהפרויקט יצליח ושכולם ירוויחו".

מעטפת שמגנה על היזם

עומד למכירה: 20 מיליון אירו לארמון שהורג את מי שמעז לגור בו דני שפיץ | 26.01.26

הבידול המרכזי של עדית מימון טמון ביכולת שלה לצלול לפרטים הקטנים מחד ולראות את התמונה הרחבה, מאידך. בחברה מתארים מקרים בהם יזמים ביקשו מסגרת אשראי מסוימת, אך לאחר בדיקה של צוות המומחים, החברה המליצה דווקא להגדיל את המסגרת או לשנות את מבנה העסקה, על מנת להיערך לתרחישים בלתי צפויים כמו עיכובים או עלויות בנייה משתנות.

"אנחנו בונים ליזם רשת ביטחון", מסבירה לוי. "אנחנו לוקחים בחשבון תרחישים עתידיים, כמו האטה בפעילות, תחרות גוברת או עיכובים וגידול בעלויות, ומכינים פתרונות מראש בתוך הסכם המימון. היזם מקבל מאיתנו מסגרת גמישה: הוא יודע שהכסף זמין לו במידה ואחד התרחישים מתממש, ובמקביל הוא אינו נדרש לשלם עמלת אי ניצול בגין תוספת המסגרת. זה נותן לו שקט נפשי אדיר לצאת לדרך ולנו כמממן מאפשר לבחון מראש סיכונים ולהעמיד מסגרות נוספות מראש, שעדיין עומדות בקריטריונים של מדיניות האשראי שלנו".

ליווי אישי לאורך כל הדרך

בניגוד לגופים מסורבלים, בעדית מימון היזם לא הולך לאיבוד. מרגע הפנייה הראשונה, מוצמד ליזם מנהל אשראי מקצועי שמלווה אותו באופן אישי, יד ביד, עד לאישור הפרויקט וסיומו המוצלח. המערך הזה נתמך על ידי נבחרת מומחים המביאים ניסיון מצטבר של עשרות שנים, ובכלל זה מנהלי אשראי בעלי ניסיון רב שנים במימון וליווי פרויקטים, והשמאי המנוסה והוותיק- אריאל בלום, המשמש "שמאי הבית" של עדית מימון, ובין היתר מתקף את כל דוחות האפס שבוחנת החברה.

בצד המשפטי והאסטרטגי פועל עו"ד אליהו וייס, מבעלי החברה ודמות מוכרת בעולם הנדל"ן, המתמחה בפתרון מורכבויות משפטיות סבוכות. את המעטפת השיווקית והאסטרטגית מוביל משה פלדמר, סמנכ"ל השיווק והמכירות.

"אנחנו לא מוכרים רק כסף אלא גם ביטחון. יש מי שמלווה את היזם לאורך כל הדרך ומבטיח יחד איתו את סיום הפרויקט ומסירת הדירות לרוכשים. ההצלחה של היזם תלויה לא רק במימון, אלא גם במיצוב נכון של הפרויקט", מציין פלדמר. "אנחנו מביאים לשולחן ניסיון רב מעולמות הנדל"ן והמימון ומסייעים ליזם 'לפצח' את הפרויקט גם ברמה האסטרטגית. המטרה היא לתת ליזם גב חזק שיודע להתמודד גם עם האתגרים השיווקיים, ולא רק הפיננסיים, תוך הקפדה על שירות מקצועי לאורך כל הדרך".

החברה נוסדה בשנת 2023 ונהנית מגב פיננסי איתן ומשמעותי של בעלי המניות, שהינם קבוצת משקיעים ישראלים ואמריקאים מעולמות המשפט ,הנדל"ן והכלכלה ,ביניהם משרד חדד רוט ושות', איש העסקים והפילנטרופ מר ג'ימי קזרי, ומר שרון זאורבך, מנכ"ל חברת MNS המשמש גם כיו"ר דירקטוריון החברה, וקבוצת משקיעים נוספים. הגב הפיננסי והמקצועי של בעלי המניות מאפשר לעדית מימון להעמיד הון עצמי גבוה ולסגור עסקאות מורכבות במהירות, היכן שגופים אחרים מתקשים.

פתרונות יצירתיים למצבים מורכבים

אחד היתרונות הבולטים של החברה הוא היכולת "לתפור חליפה" לכל יזם. "אנחנו לא נרתעים מעסקאות מורכבות", מדגישה רות לוי. "יש לנו את היכולת להסתכל מחוץ לקופסה".

כך למשל, החברה יודעת לספק פתרונות של 'ליווי סגור' גם בפרויקטים שטרם הבשילו לליווי בנקאי קלאסי.

המומחיות של עדית מאפשרת להעמיד ליזמים ליווי פרויקט סגור ולמכור דירות בביטחון מלא ובצורה מסודרת, תוך שימוש במגוון בטוחות משפטיות – החל מפוליסות חוק מכר וערבויות, בשיתוף פעולה עם חברות ביטוח ועד למתווה של רישום הערות אזהרה לרוכשים במקרים המתאימים, והכל בהתאמה מדויקת לצרכי הפרויקט וקהל היעד.

יתרה מכך, החברה מסייעת ליזמים כשצריך גם בחיבור למשקיעים להשקיע את ההון העצמי, בנוסף להעמדת מסגרות להשלמת ההון העצמי שמעמידה עדית מימון. כל זאת, כחלק מהתפיסה הכוללת של שותפות להצלחה.

"בסופו של יום", מסכמת לוי, "אנחנו רואים את עצמנו כשותפים. כשאנחנו מאשרים מימון, זה קורה אחרי שווידאנו שהקרקע מוצקה והמספרים מסתדרים ושמתווה המימון ברור וסגור. זה הביטחון שהיזמים שלנו מחפשים – לדעת שיש מי ששומר עליהם גם בראייה הפיננסית וגם בראייה היזמית".

יזם, תן למעטפת של 'עדית' להעניק לך את השקט המקצועי שמגיע לך!

לתיאום פגישת אסטרטגיה ובחינת פרויקט >>