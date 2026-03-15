היסטוריה בלב ירושלים: תחת מעטה של התרגשות, נערך אמש (רביעי) באולמי מלון 'פרימה פאלס' המיתולוגי טקס החתימות החגיגי לקידום פרויקט הפינוי-בינוי רחב ההיקף ע"י חברת 'בינגו נדל"ן'. האירוע סימן את יריית הפתיחה הרשמית לשינוי פני האזור, כאשר על פי התוכנית ייהרסו מבנה המלון המוכר והבניין הסמוך אליו, ובמקומם יוקמו בניני יוקרה שיציבו סטנדרט בנייה בלתי מתפשר בלב ליבה של הבירה.

הערב, שנערך בהשתתפות הנהלת החברה, הנהלת המלון ועשרות משפחות נרגשות מרחוב פינס 2 ב', עמד בסימן אחדות ושקיפות. במהלך האירוע הוכרז כי הושג הרוב הנדרש של החתימות – צעד מכריע המאפשר את היציאה לדרך של אחד הפרויקטים המורכבים והיוקרתיים ביותר שידעה ירושלים בשנים האחרונות.

שיאו של הערב נרשם בדבריו של יו"ר 'בינגו נדל"ן', דודי ברין. בנאומו, ביקש ברין להדגיש את הערך המוסף של החברה המחויבות לצביון הקהילתי והרוחני של השכונה. "הפרויקט הזה הוא לא רק נדל"ן, הוא שליחות", הצהיר ברין. לדבריו, כל שלבי התכנון והביצוע נעשים בכפיפות מלאה להנחיותיהם של הרבנים: "לא תיבנה קומה אחת מעבר למה שהרבנים יאשרו. אנו פועלים בשקיפות מלאה מול נציגי הקהילות כדי להבטיח שאיכות החיים החדשה תעלה בקנה אחד עם צורכי הצביון הנדרש".

אורח הכבוד של האירוע, הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו, נשא דברים חוצבי להבות בשבח היוזמה והשילוב שבין פיתוח העיר לשמירה על ערכיה. בנאומו התייחס הרב למצב הביטחוני המורכב וחיזק את ידי התושבים והיזמים: "אין זמן מתאים יותר לבנות את ארץ ישראל יותר מאשר כעת", אמר הרב, "דווקא בימי מלחמה, כאשר ישנם כאלו המנסים להחריב ולהרוס את הארץ, התשובה הניצחת שלנו היא להוסיף בניין, להוסיף חיים ולבצר את עתידה של ירושלים". הרב בירך את הנהלת החברה והתושבים על "בניין הבית" הנעשה מתוך הסכמה רחבה ודאגה לרווחת הפרט והכלל.

נציגי הדיירים שיתפו בתהליך הבחירה המוקפד בחברת 'בינגו נדל"ן', המביאה עמה ניסיון של למעלה מ-25 שנים בביצוע פרויקטים מורכבים. הם הדגישו את האמון שנבנה מול החברה, המוכרת ביכולתה לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם רשויות התכנון תוך רגישות גבוהה לצורכי התושב.

הפרויקט במתחם 'פרימה פאלס', שיכלול את הריסת המלון והבניין הצמוד, צפוי להציב סטנדרט חדש של מגורי יוקרה, הכולל תשתיות מתקדמות, חללים ציבוריים מרווחים ותכנון אדריכלי מוקפד המכבד את המרקם הייחודי של ירושלים.

מעבר להיבט הקהילתי וההתחדשותי, הפרויקט במתחם פרימה פאלס עתיד לכלול גם עירוב שימושים ייחודי, שישלב בין מלונאות מודרנית לבין מגורי יוקרה מתקדמים. התכנון המשולב צפוי להעניק מענה הן לצורכי התושבים והן לשותפים המלונאיים, וליצור מרחב עירוני חדש המשלב איכות חיים גבוהה עם פעילות תיירותית תוססת – תוך שמירה על אופייה הייחודי של האזור.

עם סיום שלב החתימות והשגת הרוב הדרוש, פני החברה לעבר שלבי התכנון הסופיים. "זהו רגע מכריע לעתיד הבית שלנו", סיכמו הדיירים ביציאה מהטקס, כשהם אוחזים בהסכמים החתומים – עדות לתחילתו של פרק חדש ומרגש בהיסטוריה של רחוב פינס והעיר כולה.