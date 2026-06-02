האם בית שמש הוותיקה בדרך להפוך לבית שמש החדשה? על פי הנתונים שהגיעו לידי 'כיכר השבת', ישנו מהפך גדול ומשמעותי והחרדים נוהרים לשם ומקבלים מחירי דיור זולים משמעותיים מרמות בית שמש.

העיר בית שמש עברה בשנים האחרונות מהפכה מטורפת - מעיר קטנה ומעט נידחת, היא נהפכה לבירת הציבור החרדי, כאשר תוך מספר שנים אוכלוסיית העיר צמחה בעשרות אלפי תושבים, לצד בניית עשרות אלפי יחידות דיור.

אמנם רוב הבנייה החדשה בעיר התקיימה עד לאחרונה בשכונות חדשות שנבנו - כדוגמת רמת בית שמש ג' 1ו-2, רמת בית שמש ד-1, 2,3,4 ו-5 ושתי שכונות חדשות ברמה ה' ועוד היד נטויה לעוד מספר שכונות חדשות.

אך בתוך הבליץ של הבנייה המסיבית, בזמן האחרון החלה התפתחות משמעותית בעיר הוותיקה, שם איכות החיים גדולה יותר.

בעיר הוותיקה יש את כל המעלות של רמות בית שמש פלוס הבונוס של הקרבה לכביש 1, מוסדות קיימים וכל הנוחות לתושב וכמובן הבונוס הגדול ביותר, הוא המחירים שבאופן יחסי כיום הם זולים הרבה יותר מרמות בית שמש.

אז אם אתה לא רוצה ללכת אחר העדר ולהשקיע במקום הנכון, בדיקת 'כיכר השבת' מעלה כי כיום הרבה יותר משתלם לקנות דירה בעיר הוותיקה, גם להשקעה וגם למגורים וזאת עוד מבלי להתייחס לתוכניות העתיד בעיר הוותיקה.

גורם בכיר בעירייה מספר ל'כיכר השבת': "גם עכשיו, אבל בקרוב זה יהיה הרבה יותר משמעותי, הולכים להיבנות עשרות פרויקטים חדשים בבית שמש הוותיקה והמחירים צפויים לזנק שם באופן משמעותי, מכיוון שהפרויקטים הללו מיועדים ברובם לאנשים אמדיים והם יהיו מבוססים על תושבי חוץ, מה שבטוח יקפיץ את ערך הדירה וישדרג את רמת החיים במקום".

אלו הנקודות שבהן יש עדיפות משמעותית לעיר הוותיקה על פני הרמות:

• בנייה נמוכה יותר ובחלקה הגדול בתי קרקע

• קהילות מגובשות שהתפתחו לאורך שנים

• הווי חיים קהילתי פעיל ויציב

• תשתיות עירוניות קיימות ומתפקדות

• ודאות גבוהה יותר לגבי אופי החיים בפועל