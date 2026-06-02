יריד הנדל"ן וההשקעות "עולים לירושלים" הפך השבוע את מרכז מנהטן למוקד משמעותי עבור הקהילה היהודית בניו יורק והסביבה. היריד, שהופק בשיתוף הרשות לפיתוח ירושלים, חברות עדן ומוריה, הציג את מהפכת הבינוי וההתחדשות העירונית בבירה, והפך אותה ליעד אסטרטגי עבור יהדות התפוצות. המוני המשתתפים מילאו את האולם, שוחחו ישירות עם היזמים ובחנו מקרוב את פרויקטי הנדל"ן השונים שנבנים עכשיו בירושלים.

אחד החידושים המרכזיים ביריד היה מתחם "שדרת היועצים" (Expert Boulevard), שהעניק למתעניינים ליווי מקצועי מלא, החל מניתוחים כלכליים של שמאים ועורכי דין, דרך ייעוץ אדריכלי ועד ליווי בתהליכי עלייה והתאמה קהילתית. לצד כ-40 חברות נדל"ן מובילות מישראל כמו אזורים, אביסרור, אשטרום, תדהר ועוד רבות, שהציגו את הפרויקטים החמים בעיר, המשתתפים שמעו את הרצאתו של העתידן פרופ' דוד פסיג על עתיד המדינה ותפקידה המרכזי של ירושלים כעוגן לאומי.

היריד הגיע לשיאו בערב גאלה חגיגי בהשתתפות ראש העיר ירושלים משה ליאון, מהנדס העיר יואל אבן, שגריר ישראל אופיר אקוניס וכוכב ה-NBA דני אבדיה. ליאון הציג בפני ראשי הקהילות את תנופת הבנייה חסרת התקדים בבירה, ששילשה את מספר היתרי הבנייה ומקדמת עשרות אלפי יחידות דיור והעניק לדני אבדיה אות הוקרה מיוחד על היותו שגריר יוצא דופן עבור ישראל. הנוכחות המרשימה ביריד מגיעה על רקע עניין גובר והולך בעלייה לישראל, כאשר כחמישית מיהודי ארה"ב שוקלים זאת ברצינות, בעיקר בשל מדיניות המיסים המקומית והעלייה המדאיגה באנטישמיות.

יו״ר מרכז הבנייה הישראלי, ערן רולס: ״לכל יהודי בעולם יש שני בתים: הבית שבו הוא גר, וירושלים. המטרה שלנו היא להפוך את הבית השני למציאות נגישה. ירושלים עוברת תנופה שטרם נראתה כמותה, ואנו מביאים את חזית העשייה של ענף הנדל"ן למנהטן כדי לאפשר לקהילה להיות חלק בלתי נפרד מהעתיד של הבירה".