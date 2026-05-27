חברת הנדל"ן רייסדור פתחה את שנת 2026 עם תוצאות כספיות חזקות במיוחד, הממחישות את המשך מגמת הצמיחה של החברה ואת מעמדה כאחת מחברות הנדל״ן הבולטות בישראל.

מהדוחות הכספיים שפרסמה החברה לרבעון הראשון של השנה עולה כי הרווח הנקי זינק בכ־180% והסתכם בכ־62.4 מיליון שקל, לעומת כ־22.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. גם ההכנסות רשמו עלייה משמעותית של כ־69% והסתכמו בכ־196.6 מיליון שקל. החברה הציגה גם שיפור חד ברווח התפעולי, שזינק בכ־265% והסתכם בכ־92.9 מיליון שקל, לצד גידול בהון העצמי לכ־875 מיליון שקל.

ברייסדור מציינים כי הצמיחה נובעת בין היתר מהתרחבות הפעילות, קידום פרויקטים חדשים ועליית ערך בנדל״ן להשקעה, ובראשם פרויקט "מגדל רייסדור 1", שבו אושרה תב"ע חדשה שהגדילה משמעותית את זכויות הבנייה.

לצד הנתונים הכספיים, החברה ממשיכה להרחיב את פעילותה בהיקפים גדולים. נכון למועד הדוח, רייסדור יוזמת ומקימה בשלבים שונים כ־7,400 יחידות דיור, לצד עשרות אלפי מטרים של שטחי מסחר ומשרדים ברחבי הארץ.

עוד עולה מהדוחות כי החברה הרחיבה בשנה האחרונה את עתודות הקרקע שלה, בין היתר באמצעות רכישת קרקעות בערים מרכזיות ובהן קריית גת, הרצליה, נהריה ורמת גן.

בשוק הנדל״ן רואים בנתונים הללו עדות נוספת למגמת ההתחזקות של חברות נדל״ן בעלות איתנות פיננסית ויכולת ביצוע רחבה, דווקא בתקופה המאופיינת באי־ודאות כלכלית ובריבית גבוהה.

רייסדור, שבשנים האחרונות הרחיבה משמעותית את פעילותה בתחומי המגורים והנדל״ן המניב, השלימה בשנת 2025 הנפקת אג״ח ראשונה בבורסה בתל אביב, ובתחילת 2026 ביצעה גיוס נוסף בהיקף של יותר מ־300 מיליון שקל.

יו״ר ובעלי החברה, יקי רייסנר, מסר: "העלייה ברווח הנקי, הצמיחה בהון והרחבת הפעילות מבטאות את יישום האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו. אנו ממשיכים לפעול באחריות, לזהות הזדמנויות ולקדם פרויקטים משמעותיים ברחבי הארץ".