לפני כעשור פנה אליי החברותא שלי בבקשה שאלווה אותו לראות נכס בעיר שכלל לא הכרתי. "טירת הכרמל" – השם לא אמר לי כלום. הוא סיפר לי שזה ממש קרוב לשכונה שאני גר בחיפה והסכמתי. יצאנו מהמנהרות של הכרמל, וכבר אחרי חמש דקות – הגענו.

האמת? לא ידעתי שהעיר כל כך קרובה לחיפה. במהלך הסיור ראינו כמה דירות. העיר נראתה ישנונית, קצת מוזנחת, ובניינים שסיפרו את גילם על פניהם. החברותא שלי סגר דירה ב-550,000 שקלים.

היינו צריכים להתפלל מנחה וערבית ונכנסנו לבית כנסת שכונתי. שם הופתעתי: קהילה ספרדית גדולה ומגובשת, חיה ופעילה. בהמשך נודע לי שיש לקהילה הזו חבר מועצה שמשמש כסגן ראש העיר

ובמעבר להיום

בשנת 2015 מנתה העיר כ-21,000 תושבים. בשנת 2025 היא כבר עברה את 33,500. גידול של יותר מ-50% תוך עשור – מספר שמעט ערים בישראל יכולות להתגאות בו. ולפי התוכניות, העיר אמורה לשלש את עצמה בשנים הבאות

והאמת שכבר א"א לזהות את ההעיר. מגדלי ענק הוקמו, המון שדרות מסחר, פארקים ענקיים ומפוארים, עד כדי כך שאין חברת בניה בארץ שמכבדת את עצמה - שאין לה פרויקט בניה שם.

אם אתם שואלים את עצמכם איך כל זה קרה? התשובה היא המיקום.

עיר שהמיקום שלה שווה זהב

טירת הכרמל נמצאת בין כביש 2 לכביש 4, ממש בקרבת מת"מ – מרכז הטכנולוגיה של חיפה, שמארח חברות כמו גוגל, מיקרוסופט, קוולקום, אלביט מצד אחד – רצועת חוף. מצד שני – למרגלות הכרמל. ומרכז חיפה? חמש דקות נסיעה.

במשך שנים ארוכות הייתה העיר מוכרת בתור עיר עם אוכלוסייה בסטטוס סוציו-אקונומי נמוך, ומחירי הדיור שיקפו זאת. הבנייה הייתה ישנה, הרחובות לא קיבלו תשומת לב, והעיר לא נכנסה לשום רשימת המלצות נדל"ן. ובדיוק בגלל זה – מי שידע לראות, ראה הזדמנות.

מה הניע את השינוי? יזמי נדל"ן גילו את העיר. ברגע שהבינו שיש כאן עתודות בנייה אדירות, מיקום מצוין ומחירים נמוכים – הם נכנסו. כך החלה בנייה מסיבית לאורך כל אזור החוף.

תושבי חיפה עשו חשבון פשוט: במקום לשלם על דירה ישנה בחיפה מחיר של מיליון שמונה ומעלה, ניתן למצוא דירה חדשה בבניין חדש עם כל ה'פסיליטיז', במרחק של חמש דקות מהבית ומאזורי התעסוקה – במחיר של קצת מעל מיליון. והם נהרו בהמוניהם.

כיום ישנם כ-25 פרויקטי פינוי-בינוי בשלב זה בלבד, בנוסף לפרויקטים חדשים על קרקעות פנויות. מי שמסתובב היום בטירת הכרמל לא מאמין שזו אותה עיר ישנונית. מגדלים חדשים ויוקרתיים מציפים את קו הרקיע, ולאורך החוף קמים פרויקטים שהיו מתאימים לתל אביב לא פחות.